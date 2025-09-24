CANAL RCN
Economía

Mujer ganó sorprendentemente la lotería gracias a ChatGPT: así pidió los números

Una mujer en Virginia ganó la lotería con números sugeridos por ChatGPT y sorprendió al donar los 150.000 dólares del premio a causas sociales. Conozca su historia.

Mujer ganó Lotería gracias a Chat GPT
Foto: Freepik

Noticias RCN

septiembre 24 de 2025
09:16 a. m.
La inteligencia artificial cada vez se integra más en la vida cotidiana y, en ocasiones, en decisiones tan inusuales como elegir números de lotería.

Así lo demostró Carrie Edwards, una mujer de Virginia, Estados Unidos, que ganó 150.000 dólares en el Powerball gracias a una recomendación hecha por ChatGPT.

Lo curioso del caso es que, lejos de gastarlo en lujos o viajes, Edwards decidió entregar el premio completo a obras sociales, gesto que ha generado admiración en su comunidad y se volvió viral en redes sociales.

Inteligencia artificial y azar: la fórmula inesperada

Edwards, residente de Midlothian, confesó que era la primera vez que jugaba en línea y no sabía qué números escoger.

Ante la duda, recurrió a la IA: “Me preguntaba cómo elegir mis números porque nunca había jugado en línea, cuando se me ocurrió preguntarle a ChatGPT”, relató en la ceremonia de premiación de la Virginia Lottery.

Aunque la respuesta del asistente fue cautelosa —“Carrie, sabes que todo se trata de suerte, ¿verdad?”—, le sugirió una serie de cifras que finalmente se convirtieron en las ganadoras.

La mujer acertó cuatro de los cinco números y, gracias a un servicio adicional que triplicaba el valor del premio, pasó de ganar 50.000 a 150.000 dólares, unos 600 millones de pesos colombianos.

Un premio convertido en solidaridad

En lugar de quedarse con el dinero, Edwards optó por donarlo en su totalidad a tres organizaciones: la Association for Frontotemporal Degeneration (AFTD), la granja comunitaria Shalom Farms y la Navy-Marine Corps Relief Society, entidad que apoya a miembros de las fuerzas navales de EE. UU.

“En cuanto sentí esa bendición, supe lo que debía hacer. Quiero que esto sea un ejemplo para quienes, al verse afortunados, decidan ayudar a otros”, afirmó Edwards, destacando que estas instituciones representan para ella “sanación, servicio y comunidad”.

La historia de esta mujer se ha convertido en un símbolo de cómo la tecnología y la generosidad pueden unirse para transformar vidas.

