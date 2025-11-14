CANAL RCN
Economía

Resultado Lotería de Medellín hoy viernes 14 de noviembre: último sorteo

Consulta los resultados de la Lotería de Medellín del 14 de noviembre de 2025 y descubre si eres uno de los ganadores del premio mayor.

Foto: Lotería de Medellín

Noticias RCN

noviembre 14 de 2025
08:58 p. m.
El sorteo del viernes 14 de noviembre de 2025 de la Lotería de Medellín ya se realizó y los miles de apostadores están atentos a conocer si resultaron ganadores.

El número que cayó de la Lotería de Medellín el 14 de noviembre de 2025

El número ganador de este sorteo fue X X X X (serie X X X). Quien tenga ese billete con la serie correspondiente se lleva el Premio Mayor de $16.000.000.000 de pesos colombianos.

Además, la Lotería de Medellín entrega otros premios secos que van desde $1.000.000.000, pasando por cifras de $700.000.000, $100.000.000, $50.000.000 y $20.000.000, hasta premios menores de $10.000.000, según informó la entidad.

Si aún no has verificado tu billete, es momento de hacerlo y revisar si tienes suerte.

¿Qué sigue para los ganadores y cómo reclamar el premio?

Los afortunados con el billete ganador deberán acudir a los canales oficiales de la lotería para reclamar su premio.

Es fundamental conservar el billete original, la serie y seguir las indicaciones de la entidad para hacer el cobro.

La Lotería de Medellín opera con múltiples canales de distribución y venta, incluyendo agencias autorizadas y terminales móviles.

Además, quienes no obtuvieron el premio mayor igual pueden tener fortuna con los premios secos o menores que también se sortearon. Se recomienda verificar todas las combinaciones y series del sorteo, ya que podría haber más de un ganador o premios compartidos.

El sorteo se celebró como es habitual un viernes por la noche, y la entidad hizo un llamado a participar siempre de forma responsable.

