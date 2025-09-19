Resultado Lotería de Medellín hoy viernes 19 de septiembre: último sorteo

La Lotería de Medellín, uno de los juegos de azar más tradicionales de Colombia, volvió a repartir suerte en el país este viernes 19 de septiembre de 2025.

Cada semana, miles de apostadores ponen su fe en este sorteo, que no solo entrega millonarios premios, sino que además contribuye a financiar el sistema de salud del departamento de Antioquia. Como siempre, el más esperado es el premio mayor, que puede cambiar la vida de un ganador de la noche a la mañana.

El número que cayó de la Lotería de Medellín el 19 de septiembre de 2025

En el sorteo de este viernes, el número ganador del premio mayor fue XXXX de la serie XXXX.

Los jugadores que cuenten con el billete correspondiente podrán reclamar el premio siguiendo los protocolos oficiales establecidos por la entidad, presentando el tiquete original en buen estado y dentro de los plazos de tiempo estipulados.

Además del premio mayor, la Lotería de Medellín entrega cada semana otros premios secos que también reparten millonarias sumas entre los participantes.

Estos resultados adicionales están disponibles en los canales oficiales de la lotería, en medios de comunicación y en los expendios autorizados.

Un sorteo con historia y tradición en Colombia

La Lotería de Medellín tiene una trayectoria de más de 100 años, lo que la convierte en una de las más confiables y reconocidas en el país.

Su sorteo se realiza cada viernes en la noche y despierta gran expectativa entre quienes compran billetes con la esperanza de convertirse en los nuevos millonarios.

Para quienes no lograron ganar en esta oportunidad, la invitación es a seguir participando en los próximos sorteos. La próxima cita con la suerte será el viernes 26 de septiembre de 2025, una nueva ocasión para soñar en grande y probar fortuna con la Lotería de Medellín.