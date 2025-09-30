Resultado loterías de la Cruz Roja y Huila del 30 de septiembre de 2025

La noche del martes 30 de septiembre de 2025 estuvo cargada de ilusión para miles de jugadores en todo el país, quienes esperaban con ansiedad los resultados de la Lotería de la Cruz Roja y la Lotería del Huila.

Ambos sorteos, con larga tradición en Colombia, entregan millonarios premios que no solo transforman la vida de los ganadores, sino que también apoyan causas sociales y de salud en sus respectivas regiones.

Los colombianos participaron como cada semana con la esperanza de convertirse en los nuevos afortunados y reclamar alguno de los premios mayores o secos que se reparten en estas loterías.

Resultados de la Lotería de la Cruz Roja del 30 de septiembre de 2025

El premio mayor de la Lotería de la Cruz Roja cayó con el número XXXX de la serie XXX.

Además del premio mayor, también se sortearon múltiples premios secos, aproximaciones y combinaciones que benefician a quienes estuvieron cerca del número ganador.

Es importante que los apostadores revisen con cuidado sus billetes, pues incluso sin tener el premio principal, pueden reclamar sumas considerables por otras categorías.

Resultados de la Lotería del Huila del 30 de septiembre de 2025

Por otro lado, la Lotería del Huila entregó su premio mayor al número XXXX de la serie XXX.

Al igual que en la Cruz Roja, este sorteo también incluyó premios adicionales que se distribuyen entre los participantes que coinciden con ciertas cifras o aproximaciones.

Los ganadores deberán presentar su billete original en buen estado en los puntos autorizados para reclamar los premios, teniendo en cuenta que estos están sujetos a las retenciones de ley y a los plazos establecidos.

Las loterías de la Cruz Roja y Huila siguen siendo referentes del azar en Colombia, no solo por los premios que reparten, sino también por el impacto positivo que generan en salud y desarrollo social.