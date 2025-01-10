CANAL RCN
Economía

Resultado loterías de Manizales, Valle y Meta del miércoles, 1 de octubre de 2025

Entre las tres loterías entregaban casi 10 mil millones de pesos como premio mayor. Estos fueron los números ganadores de hoy 1 de octubre.

Resultado loterías de Manizales, Valle y Meta del miércoles, 1 de octubre de 2025
Foto: Redes Sociales.

Noticias RCN

octubre 01 de 2025
11:00 p. m.
Cada miércoles, miles de colombianos siguen de cerca los sorteos de las loterías de Manizales, Valle y Meta, tres de las más tradicionales del país.

Estas rifas no solo entregan millonarios premios, sino que también apoyan programas de salud en sus respectivas regiones. El 1 de octubre de 2025 no fue la excepción y ya se conocen los números ganadores que marcaron la suerte de la jornada.

Resultados de la Lotería de Manizales 1 de octubre

El premio mayor de la Lotería de Manizales del miércoles 1 de octubre de 2025 cayó con el número: 1199 de la serie 058.

Este resultado se convierte en la ilusión de quienes confiaron en su número de la suerte para iniciar el mes con pie derecho.

Lotería del Valle: resultado del 1 de octubre

Por su parte, la Lotería del Valle entregó su premio mayor con el número: 4343 de la serie 134.

Este sorteo, uno de los más reconocidos en Colombia, volvió a emocionar a sus jugadores al repartir importantes sumas entre quienes apostaron a la combinación correcta.

Lotería del Meta: resultado del miércoles 1 de octubre

Finalmente, la Lotería del Meta otorgó el premio mayor al número: 4972de la serie 085.

Con este resultado, varios afortunados podrán reclamar sus ganancias en los puntos autorizados, recordando siempre verificar los números en los canales oficiales de cada lotería.

Los sorteos de las loterías de Manizales, Valle y Meta siguen siendo parte de la tradición popular, donde la esperanza de ganar mueve a miles de jugadores semana tras semana.

