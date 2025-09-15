Resultado Super Astro Luna hoy 15 de septiembre: número ganador del último sorteo

El sorteo del Super Astro Luna, uno de los juegos de azar más populares en Colombia, entregó un nuevo número y signo ganador este lunes 15 de septiembre de 2025.

Miles de apostadores estuvieron atentos a la transmisión para conocer si la suerte estuvo de su lado en este sorteo que combina cifras con los doce signos zodiacales.

Este juego, operado de manera oficial en el país, se ha convertido en una de las alternativas más atractivas para quienes buscan probar fortuna con apuestas que no solo incluyen números, sino también su signo zodiacal favorito, lo que añade un componente personal a la jugada.

Resultado del Super Astro Luna hoy 15 de septiembre de 2025

El número ganador del Super Astro Luna del 15 de septiembre de 2025 fue: 6221.

El signo ganador de este sorteo fue: Aries.

Con esta combinación se definieron los afortunados que podrán reclamar premios según la modalidad en la que hayan jugado.

Recordemos que los apostadores pueden participar eligiendo desde una cifra de dos dígitos hasta las cuatro cifras completas, acompañadas del signo zodiacal.

¿Cómo cobrar el premio del Super Astro Luna?

Los ganadores podrán reclamar sus premios en los puntos autorizados de chance en todo el país, presentando el tiquete original en buen estado. Es fundamental verificar que la información del boleto coincida con el resultado oficial publicado para evitar inconvenientes en el proceso de cobro.

El Super Astro Luna se juega todas las noches, ofreciendo oportunidades diarias de ganar a quienes disfrutan de los juegos de azar.

Además, los resultados pueden consultarse en las páginas oficiales y en los canales de los operadores autorizados, garantizando transparencia y confianza en cada sorteo.

De esta manera, el Super Astro Luna continúa consolidándose como una de las apuestas favoritas en Colombia, brindando emoción y la posibilidad de soñar con premios millonarios cada noche.