CANAL RCN
Economía

Resultado Super Astro Luna hoy 15 de septiembre: número ganador del último sorteo

Consulta el resultado del último sorteo del Super Astro Luna de hoy lunes 15 de septiembre de 2025. Conoce el número y signo zodiacal ganadores.

Resultado Super Astro Luna hoy 15 de septiembre: número ganador del último sorteo
Foto: Redes sociales y Freepik

Noticias RCN

septiembre 15 de 2025
10:50 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El sorteo del Super Astro Luna, uno de los juegos de azar más populares en Colombia, entregó un nuevo número y signo ganador este lunes 15 de septiembre de 2025.

Resultado Lotería de Boyacá hoy 13 de septiembre: número ganador
RELACIONADO

Resultado Lotería de Boyacá hoy 13 de septiembre: número ganador

Miles de apostadores estuvieron atentos a la transmisión para conocer si la suerte estuvo de su lado en este sorteo que combina cifras con los doce signos zodiacales.

Este juego, operado de manera oficial en el país, se ha convertido en una de las alternativas más atractivas para quienes buscan probar fortuna con apuestas que no solo incluyen números, sino también su signo zodiacal favorito, lo que añade un componente personal a la jugada.

Resultado del Super Astro Luna hoy 15 de septiembre de 2025

  • El número ganador del Super Astro Luna del 15 de septiembre de 2025 fue: 6221.
  • El signo ganador de este sorteo fue: Aries.
Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 14 de septiembre de 2025
RELACIONADO

Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 14 de septiembre de 2025

Con esta combinación se definieron los afortunados que podrán reclamar premios según la modalidad en la que hayan jugado.

Recordemos que los apostadores pueden participar eligiendo desde una cifra de dos dígitos hasta las cuatro cifras completas, acompañadas del signo zodiacal.

¿Cómo cobrar el premio del Super Astro Luna?

Los ganadores podrán reclamar sus premios en los puntos autorizados de chance en todo el país, presentando el tiquete original en buen estado. Es fundamental verificar que la información del boleto coincida con el resultado oficial publicado para evitar inconvenientes en el proceso de cobro.

El Super Astro Luna se juega todas las noches, ofreciendo oportunidades diarias de ganar a quienes disfrutan de los juegos de azar.

Además, los resultados pueden consultarse en las páginas oficiales y en los canales de los operadores autorizados, garantizando transparencia y confianza en cada sorteo.

De esta manera, el Super Astro Luna continúa consolidándose como una de las apuestas favoritas en Colombia, brindando emoción y la posibilidad de soñar con premios millonarios cada noche.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Resultados lotería

Resultado de las loterías de Cundinamarca y Tolima de hoy, lunes 15 de septiembre de 2025

Automovilismo

Experto alerta sobre sorprendente modalidad de estafa en talleres mecánicos

Bogotá

Manifestaciones del 16 de septiembre en Bogotá: ¿Qué pasa si llego tarde al trabajo por bloqueos?

Otras Noticias

Cauca

Ministerio de Defensa aumenta recompensa por alias Marlon tras ataque en Cajibío, Cauca

En el Consejo de Seguridad realizado en Popayán, el ministro Pedro Sánchez elevó la recompensa por alias Marlon e Iván Mordisco.

Millonarios

Millonarios se juega la vida en Copa BetPlay: los dos regresos clave para enfrentar a Envigado

Millonarios recibe a Envigado en un duelo donde los azules buscarán un lugar en los cuartos de final. Hernán Torres contará con dos regresos clave.

Masterchef Celebrity Colombia

Insólito final: una celebridad abandonó MasterChef pese a que tuvo una trascendental ventaja

Cuidado personal

Señales de que las personas están envejeciendo de manera saludable, según expertos

México

Tragedia en México: seis muertos y nueve heridos dejó una balacera durante celebración