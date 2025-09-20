Resultado Super Astro Luna hoy 20 de septiembre: número ganador del último sorteo

El juego de lotería Super Astro Luna continúa siendo uno de los preferidos en Colombia, gracias a su combinación de azar y astrología. Cada noche los apostadores esperan ansiosos conocer el número y signo ganadores, con la ilusión de confirmar si su ticket fue el afortunado.

Hoy, 20 de septiembre de 2025, se jugó como de costumbre y ya se han supuesto los resultados oficiales, que muchos esperan con interés.

Resultado del Super Astro Luna hoy 20 de septiembre de 2025

En el sorteo de hoy, 20 de septiembre de 2025, el número ganador fue XXXX y el signo favorecido fue XXXX.

Los jugadores que acertaron ambas partes —el número de cuatro cifras y el signo zodiacal— podrán reclamar su premio mayor en los puntos autorizados de Su Red o SuperGiros, mostrando el tiquete original y en buen estado.

¿Cómo funciona el Super Astro Luna?

Super Astro Luna permite a los jugadores elegir una combinación de cuatro cifras, entre 0000 y 9999, y uno de los doce signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.

Si ambas selecciones coinciden exactamente con lo sorteado, el premio mayor se otorga. También hay premios menores para quienes aciertan solo parte de la combinación, lo que multiplica las posibilidades de ganar algo de dinero.

Este sorteo se realiza todas las noches, con horarios establecidos según el día de la semana, y tiene gran reconocimiento nacional por su transparencia y alcance. Muchas personas compran sus tiquetes por la mañana o tarde, y revisan los resultados tras el sorteo con expectativa.

Reclamación de premios y recomendaciones finales

Si usted fue uno de los afortunados ganadores del Super Astro Luna del 20 de septiembre de 2025, recuerde conservar su tiquete original en condiciones adecuadas. Los premios deben reclamarse dentro del plazo legal, en los puntos autorizados de pago. Verifique también que el rostro del número y del signo coincidan con lo que aparece en sus datos.

Para quienes no ganaron hoy, no pierda la esperanza: hay nuevos sorteos todas las noches. Verifique mañana mismo los nuevos resultados y participe nuevamente.