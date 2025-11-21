CANAL RCN
Economía

Resultado Super Astro Luna HOY 21 de noviembre de 2025: número y signo ganador

¡Se conocieron los ganadores de este viernes tras el sorteo del Super Astro Luna del 21 de noviembre! Descubra el resultado.

Foto: Super Astro y Freepik.

Noticias RCN

noviembre 21 de 2025
10:00 p. m.
Este viernes 21 de noviembre de 2025, a partir de las 10:50 de la noche, se llevó a cabo un nuevo sorteo del Super Astro Luna.

Las balotas se movieron a toda marcha y permitieron conocer a los nuevos ganadores de este importante y popular juego de azar.

Resultado del Super Astro Luna hoy 21 de noviembre de 2025

Luego de que las balotas se detuvieron, la presentadora del Super Astro Luna fue la encargada de comunicar que el número ganador fue XXXX.

Asimismo, de manera instantánea, indicó que el signo zodiacal que hizo parte de la combinación ganadora fue XXXX.

Ahora, luego de que se coronaron unos nuevos participantes en el Super Astro Luna, el próximo sorteo será el sábado 22 de noviembre de 2025, a las 10:42 de la noche.

Por lo tanto, en caso de que usted vuelva a participar, tenga presente que podrá encontrar el resultado exacto aquí en el portal web de Noticias RCN.

Estos son los horarios en los que se juega el Super Astro Luna

El Super Astro Luna se sortea de domingo a domingo, pero maneja tres horarios diferentes, que son los siguientes:

  • A las 10:50 de la noche de lunes a viernes.
  • A las 10:42 de la noche los sábados.
  • A las 8:30 de la noche los domingos y festivos.

No olvide que todos los sorteos del Super Astro Luna son transmitidos en vivo en Youtube para asegurar la transparencia y darles tranquilidad y confianza a los apostadores.

Asimismo, tenga en cuenta que los premios que se siguen entregando son:

  • 42.000 veces lo apostado por el signo zodiacal y los cuatro números de izquierda a derecha.
  • 1.000 veces lo apostado por el signo zodiacal y los tres primeros números de izquierda a derecha.
  • 100 veces lo apostado por el signo zodiacal y los dos primeros números de izquierda a derecha.

 

