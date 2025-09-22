Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 22 de septiembre de 2025

En el inicio de la última semana de septiembre, se volvió a jugar el Super Astro Luna y varios apostadores obtuvieron la alegría que estaban esperando.

El sorteo, como siempre ocurre entre semana, se realizó a las 10:50 de la noche y todas las personas que apostaron entre 500 y 10.000 pesos estuvieron muy pendientes.

¿Cuál fue el número y el signo ganador en el último sorteo del Super Astro Luna? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Luna hoy 22 de septiembre de 2025

Luego de que las balotas se detuvieron, quedó claro que el número ganador en el sorteo del Super Astro Luna fue XXXX.

Además, con el respectivo aval del delegado de Coljuegos, también se informó que el signo zodiacal que hizo parte de la combinación ganadora fue XXXX.

De esa manera, si usted acertó el signo zodiacal y los primeros cuatro, tres o dos números de izquierda a derecha, es uno de los ganadores de estos premios:

42.000 veces lo apostado por adivinar el signo zodiacal y los cuatro números de izquierda a derecha.

1.000 veces lo apostado por adivinar el signo zodiacal y los tres números de izquierda a derecha.

100 veces lo apostado por adivinar el signo zodiacal y los dos números de izquierda a derecha.

Tenga en cuenta que para poder cobrar no solo debe presentar la cédula de ciudadanía, sino que también el tiquete de la apuesta en buen estado.

Esto debido a que, de otra manera, los funcionarios de Su Red o SuperGiros no podrán corroborar el número y el signo zodiacal escogido.

¿Cuáles fueron los números y signos zodiacales ganadores en el Super Astro Luna durante el fin de semana?

