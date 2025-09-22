CANAL RCN
Economía

Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 22 de septiembre de 2025

¡Usted podría estar celebrando ya mismo tras el sorteo del Super Astro Luna de este 22 de septiembre! Descubra aquí el resultado exacto.

Foto: Super Astro y Freepik.

Noticias RCN

septiembre 22 de 2025
09:10 p. m.
En el inicio de la última semana de septiembre, se volvió a jugar el Super Astro Luna y varios apostadores obtuvieron la alegría que estaban esperando.

El sorteo, como siempre ocurre entre semana, se realizó a las 10:50 de la noche y todas las personas que apostaron entre 500 y 10.000 pesos estuvieron muy pendientes.

Resultado del Super Astro Luna hoy 22 de septiembre de 2025

Luego de que las balotas se detuvieron, quedó claro que el número ganador en el sorteo del Super Astro Luna fue XXXX.

Además, con el respectivo aval del delegado de Coljuegos, también se informó que el signo zodiacal que hizo parte de la combinación ganadora fue XXXX.

De esa manera, si usted acertó el signo zodiacal y los primeros cuatro, tres o dos números de izquierda a derecha, es uno de los ganadores de estos premios:

  • 42.000 veces lo apostado por adivinar el signo zodiacal y los cuatro números de izquierda a derecha.
  • 1.000 veces lo apostado por adivinar el signo zodiacal y los tres números de izquierda a derecha.
  • 100 veces lo apostado por adivinar el signo zodiacal y los dos números de izquierda a derecha.

Tenga en cuenta que para poder cobrar no solo debe presentar la cédula de ciudadanía, sino que también el tiquete de la apuesta en buen estado.

Esto debido a que, de otra manera, los funcionarios de Su Red o SuperGiros no podrán corroborar el número y el signo zodiacal escogido.

¿Cuáles fueron los números y signos zodiacales ganadores en el Super Astro Luna durante el fin de semana?

Una gran cantidad de apostadores celebraron tras los últimos sorteos del Super Astro Luna. Las combinaciones ganadoras fueron:

  • 20 de septiembre de 2025: 0644 - Cáncer.
  • 21 de septiembre de 2025: 6708 - Acuario.

 

