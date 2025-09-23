Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 23 de septiembre de 2025

El Super Astro Luna se sorteó este 23 de septiembre de 2025 y, como todas las noches, premió a una gran cantidad de personas.

Los apostadores, que tuvieron la oportunidad de apostar entre 500 y 10.000 pesos, esperaron con ansias este juego de azar y pudieron conocer su suerte.

¿Usted habrá sido uno de los afortunados en el Super Astro Luna de esta noche? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Luna hoy 23 de septiembre de 2025

Luego de que finalizó el sorteo del Super Astro Luna de este 23 de septiembre de 2025, los apostadores conocieron que el número ganador fue XXXX.

Además, también pudieron enterarse de que el signo zodiacal que estuvo del lado del azar fue XXXX.

Por lo tanto, si usted fue uno de los ganadores, puede presentarse con su cédula de ciudadanía en una de las oficinas autorizadas de Su Red o SuperGiros.

Además, también tiene que presentar el tiquete de la apuesta en buen estado para que los funcionarios corroboren el número y el signo zodiacal que escogió.

¿Cuál es el paso a paso para participar en el Super Astro Luna?

Si usted quiere participar en los próximos sorteos del Super Astro Luna, debe tener en cuenta los siguientes pasos:

Ir a una oficina de Su Red o SuperGiros. Escoger un número y uno o los doce signos zodiacales. Apostar entre 500 y 10.000 pesos. Esperar al sorteo que se realiza a las 10:50 de la noche entre semana, a las 10:42 p.m. los sábados o a las 8:30 p.m. los domingos.

¿Qué premios entrega el Super Astro Luna?

El Super Astro Luna entrega los siguientes tres premios económicos: