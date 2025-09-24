CANAL RCN
Economía

Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 24 de septiembre de 2025

¡Las balotas ya revelaron a los afortunados tras el sorteo del Super Astro Luna de este 24 de septiembre! Descubra el resultado exacto.

Foto: Super Astro y Freepik.

Noticias RCN

septiembre 24 de 2025
09:05 p. m.
Este 24 de septiembre de 2025, a las 10:50 de la noche, volvió a jugarse el Super Astro Luna y hubo alegrías para una gran cantidad de apostadores.

Los participantes se acercaron a las oficinas de Su Red y SuperGiros desde temprano y escogieron sus números y sus signos zodiacales favoritos.

Además, posteriormente, esperaron con muchas ansias el sorteo y pudieron conocer si la suerte estuvo de su lado en el Super Astro Luna.

Resultado del Super Astro Luna hoy 24 de septiembre de 2025

A las 10:50 de la noche se activaron las máquinas con las balotas y, después de un instante muy breve, se conoció que el número de cuatro cifras que se posicionó como el ganador fue XXXX.

Además, también se informó que el signo zodiacal que acompañó la combinación ganadora fue XXXX.

En consecuencia, si usted acertó el signo zodiacal y los primeros cuatro, tres o dos números de izquierda a derecha, puede celebrar y prepararse para cobrar su merecido premio.

Recuerde que los tres premios que se entregan son:

  • 42.000 veces lo apostado como premio mayor.
  • 1.000 veces lo apostado (cuando se acierta el signo y los tres primeros números de izquierda a derecha).
  • 100 veces lo apostado (cuando se adivina el signo y los dos primeros números de izquierda a derecha).

¿Qué se debe tener en cuenta para cobrar los premios del Super Astro Luna?

Si usted fue uno de los afortunados tras el último sorteo del Super Astro Luna, debe seguir los siguientes pasos:

  1. Ir a una oficina de Su Red o SuperGiros.
  2. Mostrar su cédula de ciudadanía.
  3. Presentar el tiquete de la apuesta.
  4. Estar atento de los documentos adicionales que puedan solicitarle, dependiendo del premio que le corresponda.

El próximo sorteo del Super Astro Luna será el 25 de septiembre de 2025, a las 10:50 de la noche, y usted podrá enterarse del resultado aquí en Noticias RCN.

