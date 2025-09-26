Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 26 de septiembre de 2025

El Super Astro Luna emocionó a los apostadores en la noche de este 26 de septiembre de 2025.

Los resultados, tal y como está estipulado en las reglas de este juego de azar, se conocieron a las 10:50 de la noche.

Además, todos los participantes, con la intención de asegurar la transparencia, pudieron ver el sorteo en la transmisión en vivo que siempre se emite en Youtube.

No obstante, si usted aún no sabe si fue uno de los afortunados, tiene la posibilidad de descubrirlo de inmediato aquí en Noticias RCN.

¿Cuál fue el resultado exacto? Estos son los detalles:

Resultado del Super Astro Luna hoy 26 de septiembre de 2025

Las balotas favorecieron en esta oportunidad a los apostadores que sintieron un pálpito por el número XXXX y confiaron en él.

No obstante, tenga en cuenta que aparte de acertar el número, también tiene que adivinar el signo zodiacal, que en esta ocasión fue XXXX.

Los apostadores del Super Astro Luna pueden ganar en los siguientes tres escenarios:

Si aciertan el signo zodiacal y los cuatro números de izquierda a derecha.

Si aciertan el signo zodiacal y los tres primeros números de izquierda a derecha.

Si aciertan el signo zodiacal y los dos primeros números de izquierda a derecha.

Además, los premios son 42.000 veces lo apostado, 1.000 veces lo apostado y 100 veces lo apostado, respectivamente.

¿En dónde se pueden hacer las apuestas del Super Astro Luna?

Las personas interesadas en participar en el Super Astro Luna pueden formalizar sus apuestas en las oficinas autorizadas de Su Red y SuperGiros.

Además, también es posible que apuesten en línea a través de la página web oficial del juego de azar.

Recuerde que, una vez su apuesta queda realizada, debe guardar el tiquete en buen estado para poder cobrar en caso de ganar.