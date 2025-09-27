Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 27 de septiembre de 2025

En el inicio del último fin de semana de septiembre, el Super Astro Luna volvió a jugarse y una gran cantidad de apostadores estuvieron pendientes.

Las apuestas, como es habitual, se realizaron con montos económicos situados entre los 500 y los 10.000 pesos.

Además, los apostadores mantuvieron la esperanza de poder cobrar 42.000 veces lo apostado, 1.000 veces lo apostado o 100 veces lo apostado.

¿Será que usted fue uno de los ganadores? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Luna hoy 27 de septiembre de 2025

La presentadora del sorteo estuvo pendiente del movimiento de las balotas y notificó que el número ganador en el Super Astro Luna fue 5427.

Además, también informó que el signo zodiacal que estuvo del lado del azar durante este 27 de septiembre de 2025 fue Acuario.

Y, tras la revelación del veredicto, el delegado de Coljuegos intervino para manifestar que el resultado era correcto y que no se presentó ninguna irregularidad.

Por lo tanto, si usted fue uno de los ganadores, puede acercarse a una de las oficinas autorizadas de Su Red o SuperGiros para cobrar el monto que le corresponde.

¿Cuándo se volverá a jugar el Super Astro Luna?

El Super Astro Luna, uno de los juegos de azar más famosos de Colombia, se sortea de domingo a domingo.

En consecuencia, volverá a tener actividad en la noche del 27 de septiembre de 2025, a las 8:30 de la noche, y el resultado estará aquí en el portal web de Noticias RCN.

Tenga muy en cuenta que para ganar debe acertar el signo zodiacal y los primeros cuatro, tres o dos números de izquierda a derecha.

Además, a la hora de cobrar tiene que presentar la cédula de ciudadanía y el tiquete de la apuesta en buen estado. De lo contrario, los funcionarios no podrán corroborar su mayoría de edad ni la combinación escogida.