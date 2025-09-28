Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 28 de septiembre de 2025

En el último domingo de septiembre, el Super Astro Luna volvió a tener actividad y le dio alegrías a una gran cantidad de apostadores.

Como todos los domingos y festivos, el sorteo se realizó a las 8:30 de la noche y fue transmitido en vivo por Youtube.

¿Se lo perdió? ¡No importa! Aquí en Noticias RCN le revelamos el resultado exacto y le permitimos saber si usted fue uno de los ganadores del último sorteo del Super Astro Luna.

Resultado del Super Astro Luna hoy 28 de septiembre de 2025

En el sorteo del Super Astro Luna de este 28 de septiembre de 2025, las balotas estuvieron del lado de los apostadores que escogieron al número XXXX.

Además, la combinación ganadora terminó de completarse con XXXX como signo zodiacal.

Participar en el Super Astro Luna es muy sencillo y lo único que se debe tener en cuenta es lo siguiente:

Hay que escoger un número de cuatro cifras.

Se debe especificar si se va a jugar con uno o los doce signos zodiacales.

Se tiene que apostar entre 500 y 10.000 veces.

Solo pueden apostar los mayores de edad y hay que presentar la cédula.

Hay que guardar el tiquete de la apuesta en buen estado porque toca presentarlo en caso de ganar.

¿Cuáles son los horarios de los sorteos en el Super Astro Luna?

El Super Astro Luna se sortea de domingo a domingo, pero en estos tres diferentes horarios:

De lunes a viernes se juega a las 10:50 de la noche.

Los sábados se juega a las 10:42 de la noche.

Los domingos y festivos se juega a las 8:30 de la noche.

¿Cuáles han sido los últimos números y signos zodiacales ganadores en el Super Astro Luna?

A lo largo de esta semana, los apostadores han participado masivamente en el Super Astro Luna y varios han tenido la fortuna de celebrar.

Las combinaciones ganadoras han sido las siguientes: