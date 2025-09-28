CANAL RCN
Economía

Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 28 de septiembre de 2025

¡Se revelaron más ganadores tras el sorteo del Super Astro Luna de este 28 de septiembre! Descubra el resultado exacto aquí.

Foto: Super Astro y Freepik.

Noticias RCN

septiembre 28 de 2025
07:00 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En el último domingo de septiembre, el Super Astro Luna volvió a tener actividad y le dio alegrías a una gran cantidad de apostadores.

Como todos los domingos y festivos, el sorteo se realizó a las 8:30 de la noche y fue transmitido en vivo por Youtube.

Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 26 de septiembre de 2025
RELACIONADO

Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 26 de septiembre de 2025

¿Se lo perdió? ¡No importa! Aquí en Noticias RCN le revelamos el resultado exacto y le permitimos saber si usted fue uno de los ganadores del último sorteo del Super Astro Luna.

Resultado del Super Astro Luna hoy 28 de septiembre de 2025

En el sorteo del Super Astro Luna de este 28 de septiembre de 2025, las balotas estuvieron del lado de los apostadores que escogieron al número XXXX.

Además, la combinación ganadora terminó de completarse con XXXX como signo zodiacal.

Participar en el Super Astro Luna es muy sencillo y lo único que se debe tener en cuenta es lo siguiente:

  • Hay que escoger un número de cuatro cifras.
  • Se debe especificar si se va a jugar con uno o los doce signos zodiacales.
  • Se tiene que apostar entre 500 y 10.000 veces.
  • Solo pueden apostar los mayores de edad y hay que presentar la cédula.
  • Hay que guardar el tiquete de la apuesta en buen estado porque toca presentarlo en caso de ganar.

¿Cuáles son los horarios de los sorteos en el Super Astro Luna?

El Super Astro Luna se sortea de domingo a domingo, pero en estos tres diferentes horarios:

  • De lunes a viernes se juega a las 10:50 de la noche.
  • Los sábados se juega a las 10:42 de la noche.
  • Los domingos y festivos se juega a las 8:30 de la noche.

¿Cuáles han sido los últimos números y signos zodiacales ganadores en el Super Astro Luna?

A lo largo de esta semana, los apostadores han participado masivamente en el Super Astro Luna y varios han tenido la fortuna de celebrar.

Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 24 de septiembre de 2025
RELACIONADO

Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 24 de septiembre de 2025

Las combinaciones ganadoras han sido las siguientes:

  • 22 de septiembre de 2025: 4349 - Acuario.
  • 23 de septiembre de 2025: 5677 - Tauro.
  • 24 de septiembre de 2025: 5597 - Capricornio.
  • 25 de septiembre de 2025: 0652 - Piscis.
  • 26 de septiembre de 2025: XXXX - XXXX.
  • 27 de septiembre de 2025: XXXX - XXXX.

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Turismo

Roldanillo Ianzó moneda de colección para celebrar sus 450 años de historia: cómo adquirirla

Comercio electrónico

Trucos infalibles para encontrar productos con precios más económicos en SHEIN

Resultados lotería

Resultados de la Lotería de Boyacá del 27 de septiembre: premio mayor

Otras Noticias

Nicolás Maduro

Desde EE.UU. afirmaron que "los días de Nicolás Maduro están contados"

El congresista republicano Carlos A. Giménez lanzó advertencia contra Nicolás Maduro. ¿Qué dijo?

Mujeres Que Inspiran

Mujeres que inspiran: una bióloga indígena transformó la Sierra Nevada con su emprendimiento cafetero

Una bióloga indígena regresa a su comunidad y lidera un proyecto de café orgánico que beneficia a familias y exporta a varios países.

Miss Universe Colombia

Miss Universe Colombia 2025: artistas, hora y dónde verlo en vivo

Liga BetPlay

América de Cali no levanta cabeza: en el minuto 87 le empató Envigado

Cuidado personal

Así ayuda la musicoterapia a reducir el estrés y la ansiedad, según expertos