CANAL RCN
Economía

Resultado Super Astro Sol: número y signo zodiacal hoy 14 de noviembre de 2025

¡Ya se reveló el número y el signo ganador del sorteo del Super Astro Sol de este 14 de noviembre! Descubra el resultado exacto.

Foto: Super Astro y Freepik.

Noticias RCN

noviembre 14 de 2025
01:39 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Super Astro Sol se jugó este viernes 14 de noviembre de 2025, a las 4:00 de la tarde, y movió las emociones de los apostadores que participaron.

El sorteo se emitió en vivo en Youtube para asegurar la transparencia y fue monitoreado por un delegado de Coljuegos que avaló el resultado.

Resultado Super Astro Sol hoy 13 de noviembre 2025: número y signo ganador del último sorteo
RELACIONADO

Resultado Super Astro Sol hoy 13 de noviembre 2025: número y signo ganador del último sorteo

¿Cuál fue el número ganador del Super Astro Sol? ¿Qué signo zodiacal lo acompañó? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Sol hoy 14 de noviembre de 2025

Las balotas comenzaron a moverse a toda máquina y, en el momento en el que se detuvieron, arrojaron como número ganador al XXXX en el más reciente sorteo del Super Astro Sol.

De igual manera, apenas se giró la última balota, se pudo observar que el signo zodiacal que contó con suerte fue XXXX.

En esta nueva jornada, hubo una gran cantidad de ganadores que consiguieron algunos de estos tres importantes premios:

  • 42.000 veces lo apostado por adivinar los cuatro primeros números de izquierda a derecha y el signo zodiacal.
  • 1.000 veces lo apostado por adivinar los tres primeros números de izquierda a derecha y el signo zodiacal.
  • 100 veces lo apostado por adivinar los dos primeros números de izquierda a derecha y el signo zodiacal.

Sin embargo, tenga en cuenta que del valor total se descuenta la retención en la fuente, que es el 20%, y el gravamen por movimiento financiero.

Esta es la recomendación que hace el Super Astro Sol para cobrar el premio

Los participantes que ganen en el Super Astro Sol pueden cobrar su premio en las oficinas autorizadas de Su Red y SuperGiros.

Resultado Super Astro Sol hoy 12 de noviembre 2025: número y signo ganador del último sorteo
RELACIONADO

Resultado Super Astro Sol hoy 12 de noviembre 2025: número y signo ganador del último sorteo

No obstante, para evitar dificultades, se recalca lo siguiente:

Para que el proceso de pago de premios sea exitoso, es fundamental que presentes la fotocopia de tu documento de identidad legible y el tiquete original debidamente diligenciado sin tachones ni enmendaduras.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Superintendencia de Industria y Comercio

SIC aprueba integración entre Tigo y Movistar, pero con condiciones: hay beneficios y riesgos

Turismo

La región de Colombia con conexión vial y aérea que abre las puertas al turismo y la inversión

Subsidios

Bogotanos tendrán importante subsidio de arriendo: podrían recibir hasta más de 800 mil pesos

Otras Noticias

Tecnología

Dan a conocer ranking de contraseñas más usadas e inseguras de 2025: aseguran que son fáciles de hackear

Usuarios que usen estas contraseñas verán más vulnerados sus datos.

Inseguridad en Bogotá

VIDEO | Cámara captó ataque inesperado con puñal a un joven en exclusivo sector de Bogotá

Vecinos están alertando a transeúntes por medio de pancartas en postes.

Google

Disputa entre Google y la Unión Europea por los servicios de publicidad: estos son los detalles

Selección Colombia

Este sería el once titular de Colombia frente a Nueva Zelanda este sábado

Contenido Patrocinado

¿Cuál es la mejor hora para comer arroz?