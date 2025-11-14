Resultado Super Astro Sol: número y signo zodiacal hoy 14 de noviembre de 2025

El Super Astro Sol se jugó este viernes 14 de noviembre de 2025, a las 4:00 de la tarde, y movió las emociones de los apostadores que participaron.

El sorteo se emitió en vivo en Youtube para asegurar la transparencia y fue monitoreado por un delegado de Coljuegos que avaló el resultado.

¿Cuál fue el número ganador del Super Astro Sol? ¿Qué signo zodiacal lo acompañó? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Sol hoy 14 de noviembre de 2025

Las balotas comenzaron a moverse a toda máquina y, en el momento en el que se detuvieron, arrojaron como número ganador al XXXX en el más reciente sorteo del Super Astro Sol.

De igual manera, apenas se giró la última balota, se pudo observar que el signo zodiacal que contó con suerte fue XXXX.

En esta nueva jornada, hubo una gran cantidad de ganadores que consiguieron algunos de estos tres importantes premios:

42.000 veces lo apostado por adivinar los cuatro primeros números de izquierda a derecha y el signo zodiacal.

1.000 veces lo apostado por adivinar los tres primeros números de izquierda a derecha y el signo zodiacal.

100 veces lo apostado por adivinar los dos primeros números de izquierda a derecha y el signo zodiacal.

Sin embargo, tenga en cuenta que del valor total se descuenta la retención en la fuente, que es el 20%, y el gravamen por movimiento financiero.

Esta es la recomendación que hace el Super Astro Sol para cobrar el premio

Los participantes que ganen en el Super Astro Sol pueden cobrar su premio en las oficinas autorizadas de Su Red y SuperGiros.

No obstante, para evitar dificultades, se recalca lo siguiente: