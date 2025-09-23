CANAL RCN
Resultado Super Astro Sol hoy 23 de septiembre de 2025: número y signo ganador del último sorteo

Resultado Super Astro Sol hoy 23 de septiembre de 2025. Conozca aquí el número y signo ganador del último sorteo de la tarde en Colombia.

Resultado Super Astro Sol hoy 23 de septiembre de 2025: número y signo ganador del último sorteo
Foto: Super Astro y Freepik.

Noticias RCN

septiembre 23 de 2025
01:54 p. m.
El Super Astro Sol, uno de los juegos de azar más populares en Colombia, volvió a entregar emociones a miles de apostadores este martes 23 de septiembre de 2025.

Como cada tarde, el sorteo se realizó bajo la supervisión de Coljuegos, ofreciendo la posibilidad de ganar importantes premios a quienes logren acertar el número de cuatro cifras y el signo zodiacal.

Número y signo ganadores del Super Astro Sol del 23 de septiembre de 2025

El resultado del Super Astro Sol del martes 23 de septiembre de 2025 fue: XXXX – [Signo X].

Quienes hayan elegido esta combinación se convierten en los afortunados ganadores del día y podrán reclamar sus premios en los puntos autorizados.

Este sorteo se lleva a cabo de lunes a sábado en horas de la tarde y ha ganado gran acogida por su dinámica única: combina la tradición de las apuestas numéricas con los doce signos del zodiaco, lo que aumenta la expectativa entre los jugadores.

¿Cómo se juega y cuáles son los premios?

El mecanismo es sencillo: el jugador elige un número de cuatro cifras, de 0000 a 9999, y lo acompaña con uno de los doce signos zodiacales.

El premio mayor se obtiene al acertar la combinación exacta, pero también existen premios secundarios para quienes logren coincidencias parciales (tres cifras más el signo, dos cifras más el signo, o incluso solo el signo).

Consejos para verificar resultados

Para evitar fraudes, las autoridades recomiendan siempre consultar los números ganadores en fuentes oficiales como Coljuegos o medios reconocidos.

Además, es importante guardar en buen estado el tiquete original, pues es el único documento válido para reclamar cualquier premio.

