CANAL RCN
Economía

Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 25 de septiembre de 2025

¡La suerte estuvo del lado de varios apostadores durante el sorteo del Super Astro Sol de este 25 de septiembre! Descubra el resultado exacto.

Foto: Super Astro y Freepik.

Noticias RCN

septiembre 25 de 2025
01:00 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Este 25 de septiembre de 2025 continuaron las emociones que brinda el Super Astro Sol, uno de los juegos de azar más populares de Colombia.

Los apostadores, que hasta el último momento tuvieron la esperanza de ganar, conocieron el resultado a las 4:00 de la tarde tras la transmisión en vivo que se realizó en Youtube.

Resultado Super Astro Sol hoy 24 de septiembre de 2025: número y signo ganador del último sorteo
RELACIONADO

Resultado Super Astro Sol hoy 24 de septiembre de 2025: número y signo ganador del último sorteo

Sin embargo, en caso de que usted haya puesto a prueba su suerte, pero no haya descubierto el resultado del último Super Astro Sol, puede hacerlo aquí en Noticias RCN.

¿Cuál fue el número y el signo ganador? Entérese ya mismo del resultado exacto.

Resultado del Super Astro Sol hoy 25 de septiembre de 2025

En la tarde de este 25 de septiembre de 2025, las balotas estuvieron del lado de los apostadores que confiaron en el número XXXX.

Además, el signo zodiacal que complementó la combinación ganadora fue XXXX.

Los apostadores, una vez corroboren el resultado, pueden acercarse a las oficinas autorizadas de Su Red y SuperGiros en el caso de haber ganado en el más reciente sorteo del Super Astro Sol.

Además, este popular juego de azar se continuará sorteando el viernes 26 de septiembre de 2025 y el resultado exacto se podrá consultar aquí en el portal web de Noticias RCN.

¿Cómo se juega en el Super Astro Sol?

Las personas interesadas en participar en el Super Astro Sol deben ser mayores de edad, no tener problemas con los juegos de azar, escoger un número de cuatro cifras y uno o los doce signos zodiacales.

Resultado Super Astro Sol hoy 23 de septiembre de 2025: número y signo ganador del último sorteo
RELACIONADO

Resultado Super Astro Sol hoy 23 de septiembre de 2025: número y signo ganador del último sorteo

En ese sentido, la idea es que acierten el signo zodiacal y los cuatro, tres o dos primeros números de izquierda para que puedan obtener alguno de los siguientes premios económicos:

  • 42.000 veces lo apostado (este es el premio mayor).
  • 1.000 veces lo apostado.
  • 100 veces lo apostado.

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Dólar

¡Nuevo giro inesperado en el precio del dólar hoy 25 de septiembre de 2025! Así se está cotizando

Colpensiones

Colpensiones hace llamado de alerta a jubilados por peligrosa estafa con bonos

Resultados lotería

Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 24 de septiembre de 2025

Otras Noticias

Catatumbo

Dos hombres fueron asesinados y otro resultó herido en zona rural del Catatumbo, Norte de Santander

Los cuerpos fueron encontrados con múltiples impactos de arma de fuego.

Viral

Confunden a Westcol con Maluma y el streamer reacciona: “Está pasando mucho”

El empresario ha desatado una lluvia de comentarios al reaccionar a las personas que lo confundieron en la calle.

OMS

OMS responde ante la polémica asociación entre el autismo y el acetaminofén

Once Caldas

Jugadores de Independiente del Valle se burlaron de Dayro Moreno tras eliminar a Once Caldas

Artistas

Dolor profundo en la música: murió reconocido cantante tras un trágico e inesperado accidente