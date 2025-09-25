Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 25 de septiembre de 2025

Este 25 de septiembre de 2025 continuaron las emociones que brinda el Super Astro Sol, uno de los juegos de azar más populares de Colombia.

Los apostadores, que hasta el último momento tuvieron la esperanza de ganar, conocieron el resultado a las 4:00 de la tarde tras la transmisión en vivo que se realizó en Youtube.

Sin embargo, en caso de que usted haya puesto a prueba su suerte, pero no haya descubierto el resultado del último Super Astro Sol, puede hacerlo aquí en Noticias RCN.

¿Cuál fue el número y el signo ganador? Entérese ya mismo del resultado exacto.

Resultado del Super Astro Sol hoy 25 de septiembre de 2025

En la tarde de este 25 de septiembre de 2025, las balotas estuvieron del lado de los apostadores que confiaron en el número XXXX.

Además, el signo zodiacal que complementó la combinación ganadora fue XXXX.

Los apostadores, una vez corroboren el resultado, pueden acercarse a las oficinas autorizadas de Su Red y SuperGiros en el caso de haber ganado en el más reciente sorteo del Super Astro Sol.

Además, este popular juego de azar se continuará sorteando el viernes 26 de septiembre de 2025 y el resultado exacto se podrá consultar aquí en el portal web de Noticias RCN.

¿Cómo se juega en el Super Astro Sol?

Las personas interesadas en participar en el Super Astro Sol deben ser mayores de edad, no tener problemas con los juegos de azar, escoger un número de cuatro cifras y uno o los doce signos zodiacales.

En ese sentido, la idea es que acierten el signo zodiacal y los cuatro, tres o dos primeros números de izquierda para que puedan obtener alguno de los siguientes premios económicos: