Resultado Super Astro Sol hoy 24 de septiembre de 2025: número y signo ganador del último sorteo

Este miércoles 24 de septiembre de 2025 se llevó a cabo un nuevo sorteo del Super Astro Sol, uno de los juegos de azar más populares en Colombia.

Miles de apostadores estuvieron atentos a la transmisión oficial para conocer el número y signo zodiacal favorecidos, con la ilusión de convertirse en los grandes ganadores del día.

Número y signo ganadores del Super Astro Sol del 24 de septiembre de 2025

El resultado del sorteo entregó como combinación ganadora el número XXXX junto al signo X.

Quienes apostaron por esta fórmula fueron los afortunados en reclamar el premio mayor del Super Astro Sol.

Este juego consiste en elegir un número de cuatro cifras y un signo zodiacal.

Para llevarse el acumulado más alto, es necesario acertar la combinación completa, aunque también se entregan premios por aciertos parciales, como dos o tres dígitos acompañados del signo correcto.

¿Cómo cobrar el premio y qué tener en cuenta?

Si su tiquete es el ganador debe conservarlo en buen estado y presentarlo en un punto de venta autorizado junto a su documento de identidad.

Los premios menores pueden reclamarse en los puntos habituales, mientras que los montos altos requieren trámites adicionales ante las entidades autorizadas.

Recuerde que todos los sorteos cuentan con la supervisión de Coljuegos, lo que garantiza transparencia y seguridad para los apostadores. Además, los resultados oficiales siempre se publican en los canales oficiales y en medios de comunicación aliados.