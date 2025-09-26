CANAL RCN
Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 26 de septiembre de 2025

Resultado del Super Astro Sol hoy 26 de septiembre de 2025: conoce aquí el número y signo ganador del sorteo oficial en Colombia y cómo reclamar tu premio.

Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 26 de septiembre de 2025
Foto: Super Astro y Freepik.

Noticias RCN

septiembre 26 de 2025
01:46 p. m.
El Super Astro Sol volvió a emocionar a miles de colombianos este viernes 26 de septiembre de 2025, con un nuevo sorteo que combinó la suerte de los números con los signos zodiacales.

Como es tradición, el resultado oficial se conoció en horas de la tarde, dejando a varios jugadores celebrando y a otros soñando con la próxima oportunidad.

Resultado del Super Astro Sol hoy 26 de septiembre de 2025

En el sorteo de este viernes, el número ganador fue el XXXX acompañado del signo X.

Con esta combinación se definieron los afortunados que podrán reclamar sus premios en los puntos autorizados de Su Red, Super Giros y demás operadores oficiales.

Los resultados del Super Astro Sol son siempre certificados por Coljuegos, entidad encargada de vigilar los juegos de suerte y azar en Colombia.

Es importante recordar que, para reclamar un premio, se debe presentar el tiquete original en buen estado y dentro de los plazos estipulados.

¿Cómo jugar y ganar en el Super Astro Sol?

El Super Astro Sol es un juego diferente a las loterías tradicionales, ya que combina un número de cuatro cifras con un signo zodiacal.

La apuesta mínima suele ser de $500 pesos, y los premios pueden alcanzar sumas millonarias si el jugador acierta tanto el número como el signo elegido.

Además, existe la opción de jugar “Todos los signos”, lo que incrementa las posibilidades de ganar con un mismo número. El sorteo se realiza de lunes a sábado, lo que convierte al Super Astro Sol en una de las alternativas más dinámicas para quienes disfrutan de este tipo de juegos.

