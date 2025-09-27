Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 27 de septiembre de 2025

Este sábado, en el último fin de semana de septiembre, los apostadores se animaron para participar en el Super Astro Sol.

Todos tuvieron la esperanza de poder obtener un dinero extra para el cierre de mes y el inicio de octubre, pero solo algunos se posicionaron como los privilegiados.

¿Será que usted fue uno de los ganadores del más reciente sorteo del Super Astro Sol? Descubra aquí en Noticias RCN el resultado exacto.

Resultado del Super Astro Sol hoy 27 de septiembre de 2025

Al igual que entre semana, el sorteo del Super Astro Sol de este 27 de septiembre de 2025 se realizó a las 4:00 de la tarde.

Luego de que las balotas pararon, la presentadora, con el aval del delegado de Coljuegos, notificó que el número ganador fue XXXX.

Asimismo, se reveló que el signo zodiacal que permitió que los apostadores celebraran fue XXXX.

Los apostadores, dependiendo de las combinaciones que hayan acertado, pueden reclamar 42.000, 1.000 o 100 veces lo apostado.

¿Quiénes pueden jugar en el Super Astro Sol?

El Super Astro Sol, uno de los juegos de azar más populares de Colombia, se sortea de lunes a sábado, a las 4:00 de la tarde.

Los participantes tienen que ser mayores de edad y, con la intención de evitar irregularidades, los funcionarios de Su Red y SuperGiros exigen la presentación de la cédula de ciudadanía.

Además, también es imprescindible que los apostadores no tengan ningún tipo de problemas con los juegos de azar.

¿Cuál fue el número y signo zodiacal durante el último sábado en el Super Astro Sol?

En el último sorteo del Super Astro Sol que se llevó a cabo un sábado, hubo múltiples ganadores.

El resultado que estuvo del lado del azar fue:

Número: 9884.

Signo: Sagitario.

Recuerde que el próximo sorteo del Super Astro Sol será el lunes 29 de septiembre y que el resultado estará aquí en el portal web de Noticias RCN.