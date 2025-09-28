Roldanillo Ianzó moneda de colección para celebrar sus 450 años de historia: cómo adquirirla

El municipio de Roldanillo lanzó moneda conmemorativa como un símbolo tangible de su rica historia, marcando el inicio de la cuenta regresiva hacia su aniversario número 450.

El Comité Cívico de la celebración, respaldado por la Alcaldía Municipal, puso en circulación un diseño único destinado a los coleccionistas y a toda la comunidad que desee contribuir con el magno evento.

Roldanillo cumple 450 años de historia

Esta iniciativa no solo busca crear un recuerdo perdurable del hito (1576 – 2026), sino que también tiene un objetivo fundamentalmente cívico: la venta de cada pieza contribuye directamente a financiar las festividades de la localidad, conocida turísticamente como el "Paraíso de los Vientos" y el "Territorio del Arte y la Cultura".

Se trata de un esfuerzo mancomunado para que cada familia adquiera este emblema y se sienta parte del acontecimiento.

Roldanillo tendrá moneda conmemorativa: símbolo de colección

La pieza, de edición limitada, se acuñó en un tiraje de 3.000 unidades con un valor nominal individual de $25.000.

El diseño de la moneda busca capturar el espíritu del municipio del Valle del Cauca, destacando los pilares que le han valido el reconocimiento como "Primer Pueblo Mágico de Colombia".

El Comité Cívico de los 450 años destacó que la moneda es "el símbolo único de una fecha histórica que somos afortunados de vivir".

Este fervor cultural y turístico de Roldanillo lanza moneda conmemorativa justo cuando su relevancia internacional se consolida.

Gracias a sus condiciones climáticas, el municipio es mundialmente famoso como uno de los mejores destinos para la práctica de parapente, atrayendo a deportistas de élite y turistas de todo el mundo.

A medida que se acerca la fecha del magno cumpleaños, la Administración Municipal invita a residentes y visitantes a asegurar su ejemplar de colección.

Los interesados en adquirir esta pieza histórica y apoyar las festividades pueden contactar a la organización para más información, asegurando así que las celebraciones estén a la altura de los 450 años de historia de esta joya vallecaucana.