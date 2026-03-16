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¿Se puede estudiar diseño de interiores como una carrera y en modalidad virtual?

La transformación de los espacios residenciales, comerciales y laborales ha abierto nuevas oportunidades para el diseño de interiores, una disciplina que ahora también gana terreno en la educación digital.

¿Se puede estudiar diseño de interiores como una carrera y en modalidad virtual?
Foto: UEES

Noticias RCN

marzo 16 de 2026
01:22 p. m.
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La forma en que las personas viven, trabajan y experimentan los espacios está cambiando de manera acelerada. Este fenómeno también ha transformado las opciones de formación profesional vinculadas al diseño, dando paso al crecimiento de programas académicos en modalidad digital.

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En este contexto, el diseño de interiores online comienza a consolidarse como una de las tendencias educativas que gana interés entre estudiantes en 2026.

Durante los últimos años, cada vez más personas han mostrado interés por formarse en esta disciplina desde entornos virtuales, atraídas por la posibilidad de desarrollar una carrera creativa con aplicación en múltiples sectores productivos.

Instituciones académicas en la región han comenzado a adaptar su oferta educativa a esta realidad. Un ejemplo de ello es la Universidad Espíritu Santo, en Ecuador, que a través de su modalidad UEES Online ha incorporado programas de diseño de interiores orientados a responder a las nuevas dinámicas del mercado y a la creciente demanda de formación flexible.

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¿El diseño de interiores como una carrera?

El diseño de interiores ha evolucionado significativamente en los últimos años. Aunque tradicionalmente se asociaba con aspectos estéticos, hoy se reconoce como un campo estratégico que integra la experiencia del usuario, la funcionalidad y la sostenibilidad de los espacios.

La transformación de oficinas, espacios comerciales, hoteles y viviendas ha sido impulsada por cambios en los estilos de vida y por fenómenos como el auge del trabajo híbrido. Estas transformaciones han incrementado la necesidad de profesionales capaces de combinar creatividad con análisis técnico y visión estratégica.

De acuerdo con Denise Yturralde, docente de Diseño de Interiores de la Universidad Espíritu Santo, las expectativas de las personas frente a los espacios han cambiado:

Hoy las personas no solo buscan espacios funcionales, sino entornos que transmitan identidad, bienestar y experiencias. El diseño de interiores responde justamente a esa necesidad de crear lugares que conecten con quienes los habitan.

Este cambio en la concepción del espacio ha ampliado el rol de los diseñadores, quienes ahora participan en proyectos que van desde viviendas y oficinas hasta espacios culturales, comerciales y de entretenimiento.

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El diseño de interiores como tendencia en Colombia

El crecimiento del diseño de interiores también se refleja en las oportunidades laborales que ofrece esta disciplina. Los profesionales del área pueden desarrollar su carrera en constructoras, estudios de arquitectura e interiorismo, proyectos comerciales y corporativos, así como en sectores como retail, hospitalidad, eventos o centros culturales.

Además, el área brinda posibilidades para el emprendimiento, permitiendo que los profesionales desarrollen proyectos propios.

Factores como la influencia de las redes sociales, el acceso a tendencias globales y el interés creciente por personalizar los espacios han elevado las expectativas del público frente al diseño. Como resultado, el trabajo del diseñador de interiores ha adquirido mayor relevancia en distintos sectores.

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Estudiar diseño de interiores en modalidad virtual

El desarrollo de herramientas tecnológicas también ha sido clave para que esta disciplina pueda enseñarse en entornos virtuales. Los programas académicos en modalidad online incorporan actualmente herramientas digitales como planos virtuales, modelado en tres dimensiones, análisis de materiales, criterios de sostenibilidad y gestión de proyectos.

Este enfoque permite que los estudiantes desarrollen habilidades técnicas y estratégicas sin necesidad de asistir de manera presencial a un aula.

Para Christian Rosero, director académico de UEES Online, la empleabilidad actual está cada vez más ligada a la capacidad de adaptación. En ese sentido, las carreras que combinan creatividad aplicada, visión empresarial y herramientas tecnológicas ofrecen mayores posibilidades para enfrentar escenarios económicos cambiantes.

En este panorama, el diseño de interiores en modalidad online se posiciona como una alternativa académica que integra formación creativa con competencias digitales, respondiendo tanto a las nuevas demandas del mercado laboral como a la forma en que las personas imaginan y utilizan los espacios en la actualidad.

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