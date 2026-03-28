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Esto le deben pagar si trabaja durante Semana Santa tras los cambios en 2026

Trabajar en Semana Santa 2026 sí tiene cambios en Colombia. Conozca cuánto le deben pagar por laborar en festivos y cómo aplican los nuevos recargos según la ley.

Esto le deben pagar si trabaja durante Semana Santa tras los cambios en 2026
Foto: Freepik.

Noticias RCN

marzo 28 de 2026
07:59 p. m.
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La Semana Santa en Colombia no solo es un tiempo de reflexión o descanso, también representa una oportunidad para muchos trabajadores de mejorar sus ingresos.

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En 2026, con los recientes cambios laborales, surge una duda clave: ¿cuánto deben pagarle si trabaja durante estos días festivos?

Aunque para algunos sectores estos días significan vacaciones, lo cierto es que muchas empresas continúan operando con normalidad, especialmente en áreas como alimentos, seguridad, transporte y medios de comunicación. Por eso, es importante conocer qué dice la ley sobre trabajar en estas fechas.

¿Es obligatorio trabajar en Semana Santa?

La normativa en Colombia es clara, pues trabajar en días festivos no está prohibido. Lo que sí establece la ley es que ese trabajo debe tener una remuneración especial.

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"La ley no prohíbe trabajar en días festivos, lo que prohíbe es que no se pague como una remuneración especial. Es decir, si la empresa lo requiere, puede exigirle trabajar esos días, pero con un recargo, que en este momento, es del 80% según la nueva reforma laboral aprobada en el Congreso de la República".

En 2026, la Semana Santa inicia el domingo 29 de marzo y se extiende hasta el 5 de abril. Sin embargo, los únicos días festivos oficiales son el Jueves Santo (2 de abril) y el Viernes Santo (3 de abril). El lunes, martes y miércoles son días laborales normales.

Así se calcula el pago en festivos

Si un trabajador labora en Jueves o Viernes Santo, debe recibir un pago superior al de una jornada ordinaria. Con base en el salario mínimo de 2026, un día normal equivale aproximadamente a $58.363.

Al aplicar el recargo festivo, el pago puede superar los $100.000 por jornada. Esto incluye el valor del día más el porcentaje adicional establecido por ley.

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Además, si el turno incluye horas nocturnas, el ingreso puede aumentar aún más. Si por ejemplo, ese día, se tiene un turno 2:00 p. m. a 10:00 p. m., después de las 7:00 p. m. se sigue aplicando el recargo del 80% pero adicional, un 35%, por ser horas nocturnas.

Así, trabajar en Semana Santa no solo es legal, sino que puede representar un ingreso extra significativo para miles de colombianos.

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