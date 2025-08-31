CANAL RCN
Economía

¿No puede inscribirse a un curso del SENA? Así puede saber si está inhabilitado

Si no logra inscribirse a un curso del SENA, puede que esté inhabilitado; aquí le explicamos cómo consultar su estado y cuánto dura la sanción.

¿Cómo inscribirse a los cursos de pedagogía del SENA?
Foto: Freepik

Noticias RCN

agosto 31 de 2025
08:59 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) es una de las instituciones más importantes de Colombia, reconocida por ofrecer formación gratuita a millones de ciudadanos en áreas técnicas, tecnológicas y complementarias.

Las ciudades de Colombia que tienen mejor dominio de inglés, según estudio
RELACIONADO

Las ciudades de Colombia que tienen mejor dominio de inglés, según estudio

Sin embargo, muchos aspirantes desconocen que, en algunos casos, pueden aparecer como inhabilitados dentro del sistema, lo que les impide acceder a nuevos cursos o programas.

Estar inhabilitado en el SENA significa que el usuario tiene una restricción temporal debido a incumplimientos en procesos previos, como el abandono de un curso o la no presentación a la matrícula.

¿Cómo consultar si está inhabilitado en el SENA?

La manera más sencilla de verificar este estado es a través de la plataforma SOFIA Plus, el sistema académico oficial del SENA. Los pasos son los siguientes:

  • Ingresar a la página oferta.senasofiaplus.edu.co.
  • Hacer clic en “Ingresar” y digitar el tipo y número de documento.
  • En el perfil personal aparecerá la información sobre si existen restricciones o inhabilidades activas.

En caso de dudas, también se puede llamar a la línea nacional gratuita 018000 910 270 o en Bogotá al (601) 343 0111.

Duración y causas de las sanciones en el SENA

Las inhabilidades generalmente tienen una duración de 6 meses contados desde la fecha de incumplimiento. Los casos más comunes son:

  • Abandonar un curso sin justificación: sanción de 6 meses para volver a inscribirse.
  • No presentarse a la matrícula tras ser seleccionado: restricción de 6 meses.
  • Presentar documentos falsos: puede generar sanciones más prolongadas o incluso permanentes.
  • Incumplir asistencia o rendimiento académico: también puede causar inhabilidad temporal.
Carreras técnicas y tecnológicas gratis: Sena abre convocatoria para 71.000 cupos hasta el 19 de agosto
RELACIONADO

Carreras técnicas y tecnológicas gratis: Sena abre convocatoria para 71.000 cupos hasta el 19 de agosto

Una vez cumplido el tiempo, el sistema levanta automáticamente la sanción y el usuario puede volver a participar en convocatorias.

La oferta académica del SENA sigue abierta

Mientras tanto, quienes no tienen restricciones pueden acceder a la amplia oferta educativa que incluye cursos virtuales y presenciales.

Programas como Acciones de prevención en salud mental (40 horas, virtual) o Agente de tránsito y transporte (2.208 horas, presencial) son solo ejemplos de la diversidad de opciones.

El SENA se ha consolidado como motor de formación para el empleo, y conocer el estado de inhabilidad en SOFIA Plus es clave para no perder oportunidades de capacitación.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Finanzas personales

Banco dará más de $49 mil millones en créditos a clientes cumplidos

Resultados lotería

Super Astro Luna: número ganador hoy 31 de agosto de 2025

Trabajo

Fuerte llamado a trabajadores en Colombia que llegan tarde: Ley permite aplicar dura multa

Otras Noticias

Mujeres Que Inspiran

La academia digital de María Prieto: así ayuda a las mujeres a alcanzar su independencia financiera

Para María Prieto, la verdadera libertad para una mujer es la independencia económica y emocional.

Redes sociales

Madre de Epa Colombia publica emotivo video de su hija llorando: este fue su mensaje

"Pronto acabará" fue una de las palabras que entregó la madre de la empresaria que se encuentra tras las rejas.

Adultos mayores

La dolorosa razón por la que seis de cada 10 personas no esperan con ilusión su vejez

Migrantes

La frontera invisible: historias de dolor y esperanza en el borde sur de EE. UU.

Selección Colombia

Figura de la Selección Colombia enciende las alarmas con preocupante imagen tras duelo con su club