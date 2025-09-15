Aumentan subsidios para el programa Ahorro para mi Casa: ¿de qué se trata y quiénes pueden aplicar?

La Secretaría Distrital del Hábitat confirmó que amplió de 2.500 a 2.800 el número de subsidios de la primera convocatoria del programa Ahorro para mi Casa, tras la alta participación registrada en abril de este año.

Más de 8.000 hogares bogotanos se inscribieron en esa jornada, lo que llevó a la Administración Distrital a aumentar el cupo disponible.

Esta medida hace parte de la meta de 4.000 subsidios que la Alcaldía de Bogotá se comprometió a entregar en 2025.

Los 1.200 restantes se asignarán a través de la estrategia Tu Ingreso, Tu Casa, que también busca apoyar a familias de bajos ingresos en el acceso a vivienda digna.

Beneficios para hogares de bajos ingresos

Con esta ampliación, se espera llegar a más familias que actualmente pagan arriendo y cuyos ingresos no superan los dos salarios mínimos.

La idea del programa es brindar un alivio económico mientras se fomenta el hábito del ahorro, lo que permitirá que en un futuro los hogares puedan acceder a su propia vivienda en la capital.

“Con esta ampliación buscamos llegar a más familias que hoy no cuentan con vivienda propia”, destacó la Secretaría del Hábitat, al recalcar que el beneficio no implica una nueva convocatoria.

Estados de la postulación y validaciones

Actualmente, la entidad sigue en proceso de evaluación de las más de 8.000 solicitudes recibidas entre el 22 y el 24 de abril. Las familias inscritas pueden consultar en línea el estado de su postulación, que puede variar entre: calificado, documentos validados, solicitud de subsanación, inhabilitado, verificación aprobada o subsidio asignado.

La Secretaría recordó que no hay convocatorias abiertas en este momento y que todos los trámites son completamente gratuitos. Además, reiteró que ningún funcionario está autorizado a cobrar dinero o solicitar favores a cambio de la inscripción o de la asignación de subsidios.

¿De qué trata el programa Ahorro para mi Casa?

El programa Ahorro para mi Casa es una estrategia de la Secretaría Distrital del Hábitat en Bogotá que busca ayudar a familias de bajos ingresos, especialmente aquellas que ganan hasta dos salarios mínimos y aún no cuentan con vivienda propia.

A través de este programa se otorgan subsidios que alivian el pago del arriendo y, al mismo tiempo, incentivan a los hogares a generar un hábito de ahorro.

El propósito central es que, con este apoyo económico y el dinero que las familias logren ahorrar, se facilite en el futuro el acceso a una vivienda digna.

El programa también contempla procesos de acompañamiento y verificación para garantizar que los beneficiarios cumplan con los requisitos y que los recursos lleguen realmente a quienes más lo necesitan.