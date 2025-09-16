Estos son los 3 empleos en Colombia donde puede ganar hasta 30 millones de pesos

El mercado laboral se encuentra en constante evolución. La transformación digital y la especialización son claves y en Colombia varios empleos se destacan.

Mientras que el salario mínimo legal mensual vigente (SMMLV) se sitúa en $1.423.500, hay posiciones que superan esta cifra en más de 20 veces, con remuneraciones que llegan a los $30 millones de pesos mensuales o más.

Tres empleos con salarios de 30 millones de pesos

El puesto de Director Financiero, conocido como CFO por sus siglas en inglés (Chief Financial Officer), encabeza la lista de los trabajos mejor remunerados en el país. Su rol es fundamental para la salud y el crecimiento de cualquier organización.

Un CFO no solo se encarga de la contabilidad y la gestión de los presupuestos, sino que su principal responsabilidad es diseñar estrategias financieras que maximicen los ingresos, controlen los riesgos y garanticen la sostenibilidad a largo plazo.

Según un reciente estudio de una reconocida consultora, los salarios de un CFO en Colombia pueden oscilar entre $30 y $100 millones de pesos al mes, dependiendo del tamaño y la complejidad de la compañía, así como de la formación y experiencia del profesional.

Estos perfiles son altamente valorados en sectores como la banca, las fintech y el retail, donde la gestión de grandes flujos de capital es crucial. Para aspirar a este cargo, se requiere una formación de posgrado, como una Maestría en Finanzas o un MBA, así como una trayectoria profesional demostrable en la toma de decisiones estratégicas.

El Director Ejecutivo (CEO, por sus siglas en inglés) es la máxima autoridad en una empresa, responsable de la visión estratégica, la dirección general y la toma de decisiones clave que impactan en el éxito de la organización. Su remuneración es un reflejo directo del rendimiento de la compañía y de su capacidad para liderar en entornos de alta volatilidad.

Si bien los salarios de un CEO son variables, en Colombia pueden alcanzar y superar los $30 millones de pesos mensuales, una cifra que depende directamente del tamaño de la empresa, su sector y, en gran medida, de los resultados financieros obtenidos bajo su liderazgo. En industrias como la banca, los seguros y la tecnología, un CEO con una trayectoria exitosa puede ver su salario catapultado a cifras aún más altas.

Por su parte, el auge de la transformación digital ha posicionado al ingeniero de software como uno de los perfiles más demandados y mejor pagados en el país.

A medida que las empresas de todos los sectores buscan optimizar sus operaciones, desarrollar nuevas aplicaciones y fortalecer su ciberseguridad, la demanda de expertos en desarrollo de sistemas y soluciones tecnológicas se ha disparado.

Por último, el sector de la salud también se destaca por sus altos salarios. De acuerdo con los estudios, un especialista médico con una buena experiencia puede ganar entre 10 a 25 millones de pesos en el país.