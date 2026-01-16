CANAL RCN
Economía

Viajar por Colombia en 2026 costará menos: hay vuelos desde $89.999 en temporada baja

Precio del dólar hoy en Colombia: así cerró este viernes 16 de enero de 2026, con un repunte frente a la TRM y un balance marcado por la emisión de deuda del Gobierno.

Wingo, aerolínea presta tiquetes baratos
Foto: Cortesía Wingo

Noticias RCN

enero 16 de 2026
02:57 p. m.
Arrancar el año viajando ya no es solo un propósito. La aerolínea Wingo comenzó el 2026 con una promoción agresiva que promete mover a miles de pasajeros dentro y fuera del país.

Desde el pasado 13 al 19 de enero, la aerolínea lanzó tarifas para volar en Colombia desde $89.999 por trayecto y a destinos internacionales desde USD 106, con tasas e impuestos incluidos, una de las ofertas más llamativas del inicio de año.

La campaña busca que más viajeros “no paren de volar” y aprovechen precios bajos para planear escapadas, vacaciones o viajes familiares durante gran parte del año.

Vuelos nacionales desde $89.999: estas son las rutas

En el mercado doméstico, Wingo habilitó tarifas promocionales en rutas clave del país. Desde Bogotá, los viajeros podrán volar a Medellín, Armenia y Cali, mientras que desde Medellín habrá precios especiales hacia Barranquilla, Santa Marta y Cartagena.

También se incluyeron tarifas promocionales para San Andrés, con salidas desde Cartagena y Barranquilla, uno de los destinos más apetecidos por los colombianos.

Las tarifas aplican para viajar entre enero y octubre de 2026, aunque no estarán disponibles en festivos, temporadas altas ni fechas de alta demanda. Por cada ruta habrá entre 30 y 200 cupos, por lo que la recomendación es comprar con rapidez directamente en wingo.com o en la aplicación móvil de la aerolínea.

Destinos internacionales y paquetes con descuento

La promoción también cubre rutas internacionales. Wingo ofrece vuelos hacia Aruba desde Bogotá, Cali y Medellín; hacia República Dominicana (Santo Domingo y Punta Cana) desde Bogotá y Medellín; y hacia San José de Costa Rica desde Medellín, con precios desde USD 106 por trayecto.

Además, a través de Wingo Vacations, los viajeros podrán encontrar paquetes de hotel + vuelo con descuentos de hasta el 30% para destinos como Medellín y Cartagena, o escapadas internacionales a Curazao y Punta Cana.

Para conocer el detalle completo de rutas, cupos y condiciones, Wingo recomienda consultar sus canales oficiales. Con esta promoción, el 2026 empezó volando… y barato.

