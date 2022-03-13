Estos son los 102 senadores que tendrá Colombia por los próximos cuatro años
El Centro Democrático, actual partido de Gobierno y con mayoría en el Congreso, vio sus curules reducirse tras estas elecciones.
Finalizadas las elecciones legislativas del 2022, quedaron definidos los integrantes del Senado de la República para los próximos cuatro años.
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En estas elecciones también se definieron los candidatos presidenciales de las tres coaliciones (Equipo por Colombia, Pacto Histórico y Coalición Centro Esperanza), siendo Federico Gutiérrez, Gustavo Petro y Sergio Fajardo.
Pacto Histórico será mayoría
Así quedaron divididos los senadores para los próximos cuatro años en Colombia. Cabe recordar que son 102 elegidos este domingo, cinco curules para Comunes por el Acuerdo de Paz, y el candidato perdedor en segunda vuelta de presidenciales.
Pacto Histórico
(1) GUSTAVO BOLIVAR MORENO
(2) MARIA JOSE PIZARRO RODRIGUEZ
(3) ALEXANDER LOPEZ MAYA
(4) AIDA YOLANDA AVELLA ESQUIVEL
(5) ROY LEONARDO BARRERAS MONTEALEGRE
(6) MARTHA ISABEL PERALTA EPIEYU
(7) IVAN CEPEDA CASTRO
(8) PIEDAD ESNEDA CORDOBA RUIZ
(9) PEDRO HERNANDO FLOREZ PORRAS
(10) ISABEL CRISTINA ZULETA LOPEZ
(11) ALEX XAVIER FLOREZ HERNANDEZ
(12) CLARA EUGENIA LOPEZ OBREGON
(13) ROBERT DAZA GUEVARA
(14) YULY ESMERALDA HERNANDEZ SILVA
(15) WILSON NEBER ARIAS CASTILLO
(16) GLORIA INES FLOREZ SCHNEIDER
(17) CESAR AUGUSTO PACHON ACHURY
Partido Conservador
(4) CARLOS ANDRES TRUJILLO GONZALEZ
(2) NADYA GEORGETTE BLEL SCAFF
(7) MARCOS DANIEL PINEDA GARCIA
(25) OSCAR BARRETO QUIROGA
(1) EFRAIN JOSE CEPEDA SARABIA
(12) DIELA LILIANA BENAVIDES SOLARTE
(100) JUAN SAMY MERHEG MARUN
(57) OSCAR MAURICIO GIRALDO HERNANDEZ
(11) LILIANA ESTHER BITAR CASTILLA
(10) JUAN CARLOS GARCIA GOMEZ
(8) NICOLAS ALBEIRO ECHEVERRY ALVARAN
(5) GERMAN ALCIDES BLANCO ALVAREZ
(20) JOSE ALFREDO MARIN LOZANO
(6) SOLEDAD TAMAYO TAMAYO
(3) MIGUEL ANGEL BARRETO CASTILLO
(9) ESPERANZA ANDRADE SERRANO
Partido Liberal
(99) JUAN PABLO GALLO MAYA
(1) LIDIO ARTURO GARCIA TURBAY
(4) ALEJANDRO CARLOS CHACON CAMARGO
(3) MIGUEL ANGEL PINTO HERNANDEZ
(8) KARINA ESPINOSA OLIVER
(2) FABIO RAUL AMIN SALEME
(100) ALEJANDRO ALBERTO VEGA PEREZ
(13) JAIME ENRIQUE DURAN BARRERA
(80) CLAUDIA MARIA PEREZ GIRALDO
(17) JUAN DIEGO ECHAVARRIA SANCHEZ
(11) JOHN JAIRO ROLDAN AVENDAÑO
(10) MAURICIO GOMEZ AMIN
(9) MARIO ALBERTO CASTAÑO PEREZ
(12) SARA JIMENA CASTELLANOS RODRIGUEZ
(7) LAURA ESTER FORTICH SANCHEZ
Alianza Verde Centro Esperanza
(54) JONATHAN FERNEY PULIDO HERNANDEZ
(1) HUMBERTO DE LA CALLE LOMBANA
(69) ARIEL FERNANDO AVILA MARTINEZ
(100) INTI RAUL ASPRILLA REYES
(10) ANGELICA LISBETH LOZANO CORREA
(50) JAIRO ALBERTO CASTELLANOS SERRANO
(68) GUIDO ECHEVERRI PIEDRAHITA
(12) ANA CAROLINA ESPITIA JEREZ
(26) EDWING FABIAN DIAZ PLATA
(14) ANDREA PADILLA VILLARRAGA
(51) GUSTAVO ADOLFO MORENO HURTADO
(4) SOR BERENICE BEDOYA PEREZ
(91) ARLEY FERNANDO GOMEZ HERNANDEZ
(3) SANDRA LILIANA ORTIZ NOVA
Centro Democrático
(1) MIGUEL URIBE TURBAY
(100) MARIA FERNANDA CABAL MOLINA
(2) JOSUE ALIRIO BARRERA RODRIGUEZ
(23) ESTEBAN QUINTERO CARDONA
(10) PALOMA SUSANA VALENCIA LASERNA
(11) CIRO ALEJANDRO RAMIREZ CORTES
(6) PAOLA ANDREA HOLGUIN MORENO
(4) ENRIQUE CABRALES BAQUERO
(69) ANDRES FELIPE GUERRA HOYOS
(17) JOSE VICENTE CARREÑO CASTRO
(9) CARLOS MANUEL MEISEL VERGARA
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(15) YENNY ESPERANZA ROZO ZAMBRANO
(7) HONORIO MIGUEL HENRIQUEZ PINEDO
Cambio Radical
(1) DAVID ANDRES LUNA SANCHEZ
(7) CARLOS ABRAHAM JIMENEZ LOPEZ
(3) ARTURO CHAR CHALJUB
(13) EDGAR JESUS DIAZ CONTRERAS
(5) ANTONIO LUIS ZABARAIN GUEVARA
(12) JORGE ENRIQUE BENEDETTI MARTELO
(9) CARLOS MARIO FARELO DAZA
(99) CARLOS JULIO GONZALEZ VILLA
(8) JOSE LUIS PEREZ OYUELA
(11) ANA MARIA CASTAÑEDA GOMEZ
Partido de La U
(100) JUAN CARLOS GARCES ROJAS
(13) NORMA HURTADO SANCHEZ
(8) JOHN MOISES BESAILE FAYAD
(2) JOSE DAVID NAME CARDOZO
(9) JUAN FELIPE LEMOS URIBE
(99) BERNER LEON ZAMBRANO ERASO
(14) JULIO ELIAS CHAGUI FLOREZ
(3) ALFREDO RAFAEL DELUQUE ZULETA
(17) JOSE ALFREDO GNECCO ZULETA
(6) ANTONIO JOSE CORREA JIMENEZ
Mira – Colombia Justa Libres
(4) BEATRIZ LORENA RIOS CUELLAR
(5) CARLOS EDUARDO GUEVARA VILLABON
(1) ANA PAOLA AGUDELO GARCIA
(3) MANUEL ANTONIO VIRGUEZ PIRAQUIVE
Maís
(201) AIDA MARINA QUILCUE VIVAS
Aico
(201) POLIVIO LEANDRO ROSALES CADENA