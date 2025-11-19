¿Se metió en el papel? Actor de ‘La Ley y el Orden’ evitó un secuestro

De interpretar villanos a convertirse en héroe. El actor George Pogatsia, que ha tenido apariciones recurrentes en ‘La Ley y el Orden’ y ‘Los Soprano’, evitó que dos jóvenes migrantes fueran secuestradas en Nueva Jersey.

Mientras daba un paseo junto a su esposa, Yolanda Pogatsia, en el vecindario de Jersey City, vio a un hombre tratando de convencer a dos jóvenes, que no superaban los 20 años, de acompañarlo.

Una de ellas se encontraba casi inconsciente por el alcohol, lo que facilitó al actor entender que estaba presenciando un intento de secuestro. “Había un tipo insistiendo en que una chica se fuera con él”, recordó en conversaciones con el medio NBC New York.

El hombre amenazaba a ambas jóvenes con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE):

Ambas jóvenes, que de acuerdo con el reporte policial son primas, no solo parecían estar en desventaja por haber tenido una noche de copas. De acuerdo con Pogatsia:

Una de ellas “medía unos cinco pies. Pero este tipo probablemente medía alrededor de seis pies y dos pulgadas y las agarró de la mano y las arrastró por la calle”.

Pero eso no es todo, cuando la joven migrante amenazó con llamar a la Policía, el presunto secuestrador le dijo que se metería en un problema con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

“Él le decía a la joven: no dejes que llamen a la Policía porque te detendrán. Básicamente, la amenazaba con que vendría ICE y la deportarían”, recordó la esposa del artista.

Pogatsia decidió encarar al sujeto, evitando una tragedia:

Frente a Pogatsia y su esposa, el sujeto decidió cargar en hombros a una de las jóvenes y comenzar a correr.

“Fue entonces cuando le exigí al hombre que la soltara (…) La soltó como si fuera un saco de papas, luego corrió y yo lo perseguí”, recordó el actor que, para entonces, estaba en una llamada con la línea de emergencias 911.

Las autoridades se presentaron en la zona y ayudaron a ambas jóvenes. Sin embargo, el sujeto que intentó raptarlas escapó.

El actor aumentó su popularidad en redes al ser entrevistado por medios estadounidenses que conocieron el caso, pero de toda esta historia, se queda con una reflexión: “Normalmente interpreto a tipos malos, pero es mucho más gratificante ser uno bueno en la vida real”.