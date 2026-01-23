CANAL RCN
Internacional

Hipótesis de fractura en carril: posible causa del accidente ferroviario en España que dejó 45 muertos

Las investigaciones continúan en el lugar de los hechos mientras se busca confirmar la hipótesis de la fractura del carril como posible causa.

Foto: AFP

Noticias RCN

enero 23 de 2026
10:43 a. m.
La comisión de investigación del accidente ferroviario que dejó 45 muertos en el sur de España el domingo reveló este viernes un informe preliminar en el que plantea la hipótesis de que un carril presentara una fractura a la altura de una soldadura.

Muescas en ruedas y deformación del carril

La hipótesis surge del hallazgo de "muescas" en las ruedas de varios trenes de alta velocidad que pasaron por la estación de Adamuz justo antes del descarrilamiento inicial que desencadenó la tragedia.

"Estas muescas en las ruedas y la deformación observada en el carril son compatibles con el hecho de que el carril estuviese fracturado", afirmó la CIAF (Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios), organismo dependiente del Ministerio de Transportes.

"De acuerdo con la información disponible en este momento, se puede plantear la hipótesis de que la fractura del carril se produjo con anterioridad al paso del tren Iryo siniestrado y por lo tanto al descarrilamiento", añadió la CIAF. La fractura estaría localizada en "una soldadura".

Se trata de una "hipótesis de trabajo" que deberá ser "corroborada por cálculos y análisis detallados posteriores", concluyó el informe.

Trenes a más de 200 km/h y sin error humano

Las muescas en las ruedas del costado derecho se observaron en tres trenes que pasaron por Adamuz antes del convoy de la compañía italiana Iryo, cuyos últimos vagones descarrilaron justo cuando otro tren venía en dirección contraria y no pudo evitar el impacto, provocando también su descarrilamiento.

Ambos trenes transportaban a un total de 480 personas y circulaban a velocidades superiores a los 200 km/h, dentro de lo permitido para ese tramo. Las investigaciones han descartado un error humano de los maquinistas.

El balance definitivo de la tragedia, que ha conmocionado a España y sembrado dudas sobre la fiabilidad de su sistema ferroviario, quedó establecido en 45 muertos. Las investigaciones continúan en el lugar de los hechos mientras se busca confirmar la hipótesis de la fractura del carril como posible causa del accidente.

