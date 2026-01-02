CANAL RCN
Angelina Jolie visita el paso de Rafah para apoyar a Gaza

Su presencia en Rafah se enmarca en un contexto marcado por la falta de autorización de Israel para reabrir el paso fronterizo.

Foto: AFP

AFP

enero 02 de 2026
10:17 a. m.
La estrella de Hollywood Angelina Jolie visitó el viernes el lado egipcio del paso fronterizo de Rafah, que conecta Egipto con la Franja de Gaza, según constataron periodistas de la AFP.

La actriz acudió acompañada de una delegación estadounidense en una visita destinada a mostrar apoyo a la población palestina tras dos años de guerra contra Israel, iniciada por el ataque del movimiento islamista Hamás en octubre de 2023.

Encuentro con organizaciones humanitarias

Durante su recorrido, Jolie conversó con miembros de la Media Luna Roja y con conductores de camiones humanitarios. De acuerdo con medios locales, la actriz estadounidense participó en la inspección de las condiciones de los palestinos heridos procedentes de Gaza, además de observar el traslado de ayuda humanitaria hacia el enclave asediado. Hasta el momento, ni ella ni las autoridades han emitido declaraciones oficiales sobre la visita.

Trayectoria humanitaria y contexto del conflicto

Jolie, quien renunció a su cargo de enviada especial del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) a finales de 2022 tras más de dos décadas de servicio, ha realizado más de 60 misiones sobre el terreno en favor de los refugiados.

Su presencia en Rafah se enmarca en un contexto marcado por la falta de autorización de Israel para reabrir el paso fronterizo, pese a que la medida figura en el plan de paz para el territorio palestino y ha sido reclamada por la ONU y la comunidad humanitaria desde la entrada en vigor del alto el fuego en Gaza el 10 de octubre.

