Fevcol y Corporación Rosa Blanca denuncian amenazas por buscar a menores reclutados por las Farc

Integrantes del frente Jerónimo Galeano estarían detrás de las amenazas en contra de quienes buscan a víctimas de desaparición forzada.

enero 02 de 2026
08:34 a. m.
La Federación de Víctimas de las Farc y la Corporación Rosa Blanca hicieron una grave denuncia sobre amenazas en territorios en los que continúa la búsqueda de menores desaparecidos durante el conflicto.

Según han dicho, integrantes del frente Jerónimo Galeano de las disidencias de las Farc los están declarando “objetivo militar” por denunciar ante la JEP los hechos ocurridos en el marco del conflicto interno.

¿De dónde provienen las amenazas?

Al parecer, se trataría de firmantes del acuerdo de paz que decidieron continuar en armas, y que hoy amenazan a las organizaciones sociales de víctimas que adelantan búsquedas, especialmente en zonas como el Tolima.

Cabe recordar que la primera sanción emitida por la Jurisdicción Especial para la Paz, referente al caso de secuestro, incluye a exintegrantes de las Farc en los procesos de búsqueda de desaparecidos.

A través de redes sociales, la Corporación Rosa Blanca ha dado a conocer mensajes que estarían llegando a los celulares de sus gestores, con amenazas de muerte e intimidaciones por participar en los procesos de la JEP y avanzar en los procesos de búsqueda.

Organizaciones piden garantías para continuar búsqueda

Sebastián Velásquez, director de Fevcol, asegura que la respuesta violenta de parte de las disidencias no tiene justificación, pues los compromisos ante la JEP los incluyen en estos procesos para encontrar a los menores que alguna vez fueron reclutados para sus filas.

De igual forma, desde la Corporación Rosa Blanca afirman que su trabajo con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y la JEP se viene desarrollando en 15 puntos de interés forense, para el esclarecimiento de hechos de desaparición forzada.

El llamado a las autoridades y al Gobierno Nacional es a brindar garantías a los gestores sociales, para que puedan continuar con esta labor que ya ha resuelto 18 casos de desaparición ante la JEP.

