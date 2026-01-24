CANAL RCN
Así respondió la Supersalud a la Contraloría sobre crisis del sistema ante recurrentes llamados

La entidad de vigilancia volvió a referirse a sus competencias y responsabilidades frente a las EPS intervenidas mientras continúa con acciones de control.

Noticias RCN

enero 24 de 2026
05:38 p. m.
La Superintendencia de Salud emitió un comunicado en respuesta a la Contraloría, tras los reiterados llamados de advertencia sobre la grave crisis en el flujo de recursos del sistema de salud.

¿Quién maneja las EPS intervenidas? La Supersalud aclaró que no las administra, sino que vigila los recursos
La respuesta, divulgada aproximadamente 20 horas después del último llamado, ha generado debate entre expertos y voceros de pacientes sobre las responsabilidades institucionales en medio de la emergencia sanitaria.

En su pronunciamiento oficial, la Supersalud manifestó que: "(…) tendrá en cuenta para continuar con las acciones de inspección, vigilancia y control que le corresponden, mediante las cuales se tomarán las medidas a que haya lugar en el marco de sus competencias y se dará traslado a las entidades competentes".

La Supersalud se mantiene firme en el concepto sobre sus funciones

Un punto central del comunicado fue la aclaración sobre las EPS intervenidas. La Superintendencia advirtió expresamente que "no gerencia ni administra las EPS intervenidas", desmarcándose de la responsabilidad directa en la operación de estas entidades del sistema de salud.

Esta precisión ha sido interpretada por diversos sectores como un intento de la entidad de delimitar sus responsabilidades frente a la crisis.

Respecto a la crisis estructural del sistema, tema que ha ocupado la agenda pública en semanas recientes, la Superintendencia reafirmó su compromiso de seguir "adelantando sus acciones de inspección, vigilancia y control para garantizar el derecho a la salud de todos los usuarios del sistema".

Esta declaración se produce en un contexto donde tanto la Contraloría como el Ministerio de Salud han sido llamados a tomar medidas urgentes.

Cuestionan la respuesta de la Supersalud sobre sus funciones y la grave crisis

La respuesta de la Supersalud ha generado reacciones encontradas. Para algunos analistas, la entidad estaría evadiendo su responsabilidad en la supervisión efectiva del sistema.

Los voceros de pacientes mantienen su posición firme e insisten en la garantía del derecho a la salud, demandando acciones concretas más allá de los pronunciamientos institucionales.

El intercambio entre la Contraloría y la Superintendencia de Salud evidencia la complejidad de la situación actual del sistema sanitario colombiano, donde el flujo de recursos se ha convertido en un problema crítico que afecta la prestación de servicios y el acceso de millones de usuarios a sus derechos fundamentales en salud.

