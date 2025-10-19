CANAL RCN
Ataque a colombiano en metro de Nueva York no es coincidencia: 2024 fue el año más violento en décadas

El año pasado, en concreto, fue el año con mayor número de agresiones registradas en las instalaciones del sistema de transporte, desde la década de los 70.

Foto: Alejo Portela / Facebook
octubre 19 de 2025
08:18 p. m.
Lo que comenzó como otra jornada de trabajo para el músico colombiano Alejandro Portela, terminó como uno de los días más difíciles desde que interpreta música vallenata en el metro de Nueva York.

Todo parecía ir “viento en popa”. Colombianos que viven en La Gran Manzana se detenían para presenciar su acto y acompañarlo con las palmas, igual que algunos locales atraídos por su ritmo.

E, incluso, se encontró con un imitador de Rafael Orozco, que decidió acompañarlo para interpretar el éxito de 1991, del Binomio de Oro, “Solo para ti”.

Dos adolescentes mueren en Nueva York por imitar el juego viral ‘Subway Surfers’ en el metro
Dos adolescentes mueren en Nueva York por imitar el juego viral ‘Subway Surfers’ en el metro

Ataque quedó registrado cuando Portela grababa contenido para sus redes:

De la nada, un hombre que llevaba audífonos se acercó a él y patio el micrófono con el que el joven colombiano comparte algunas de las letras de las canciones que acompaña con el acordeón.

No se detuvo ni intentó disculparse, entonces, Portela dejó de tocar por un momento y recogió sus elementos de trabajo para seguir con el espectáculo.

El 2024 fue el año con mayor número de agresiones registradas en las instalaciones del metro desde 1977: 573, a las que se suman un total de 10 homicidios.

Apuñalamientos, robos e, incluso, personas que empujan a otros pasajeros a las vías obligaron a que la ciudad y, en específico la La Autoridad Metropolitana de Transporte se enfocaran en mejorar el tema de seguridad para atraer a nuevos pasajeros y conservar a los antiguos.

Ella es Valentina Castro, primera modelo colombiana en desfilar en Victoria’s Secret
Ella es Valentina Castro, primera modelo colombiana en desfilar en Victoria’s Secret

Portella se mostró decidido a continuar trabajando como hasta ahora:

Decidido a cumplir sus sueños y vivir de la música, Portella compartió el episodio con sus seguidores y, aunque dijo sentirse triste por lo ocurrido, insistió en que seguirá trabajando, como hasta ahora, con la cabeza en alto:

“Todo estaba muy tranquilo hasta que me atacó. Siempre habrá días difíciles, pero la actitud marca la diferencia al levantarse y, a pesar de los momentos malos, siempre debemos levantar la cabeza y continuar, sentirnos siempre orgullosos de donde venimos y de lo que somos”, manifestó.

