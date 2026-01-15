VIDEO | Esto fue lo que dijo María Corina Machado de su reunión con Donald Trump

El presidente Donald Trump almorzó este 15 de enero en la Casa Blanca con la líder opositora venezolana María Corina Machado, quien buscaría mantener una línea directa ante la consolidación del diálogo entre Washington y Caracas.

Machado llegó poco después del mediodía y salió sobre las 2:30 de la tarde. Saludó a simpatizantes que la esperaban a las afueras de la Casa Blanca; en ese momento entregó una corta frase que marcaría la pauta de lo que fue su reunión con Trump luego de la captura de Nicolás Maduro y la posesión de Delcy Rodríuguez como presidenta interina de Venezuela.

María Corina Machado habló de su reunión con Donald Trump

Al salir de la Casa Blanca y antes de dirigirse al Capitolio para un encuentro con congresistas, la líder opositora aseguró:

Sepan que contamos con el presidente Trump para la libertad de Venezuela.

El presidente Trump quería conocer a Machado y buscaba mantener una conversación productiva con ella, indicó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

¿María Corina Machado le entregó el Nobel de Paz a Trump?

Machado le dedicó el Nobel a Trump, y luego lanzó la idea de entregarle el premio, algo que la Academia noruega aclaró que no era posible.

Sin embargo, se desconoce qué concretaron con el Nobel de Paz que le fue entregado a Machado.

El Nobel Peace Center indicó que los laureados podían disponer como quisieran de la medalla dorada asociada a la distinción: