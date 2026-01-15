CANAL RCN
Internacional

VIDEO | Esto fue lo que dijo María Corina Machado de su reunión con Donald Trump

La líder de la oposición venezolana entregó un poderoso mensaje al salir del encuentro con el presidente de Estados Unidos, en la Casa Blanca.

Esto fue lo que dijo María Corina Machado de su reunión con Donald Trump
Foto: AFP

Noticias RCN

enero 15 de 2026
03:58 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El presidente Donald Trump almorzó este 15 de enero en la Casa Blanca con la líder opositora venezolana María Corina Machado, quien buscaría mantener una línea directa ante la consolidación del diálogo entre Washington y Caracas.

"Su casa tenía puertas de acero (...) intentó entrar": revelan detalles de la captura de Maduro mientras dormía
RELACIONADO

"Su casa tenía puertas de acero (...) intentó entrar": revelan detalles de la captura de Maduro mientras dormía

Machado llegó poco después del mediodía y salió sobre las 2:30 de la tarde. Saludó a simpatizantes que la esperaban a las afueras de la Casa Blanca; en ese momento entregó una corta frase que marcaría la pauta de lo que fue su reunión con Trump luego de la captura de Nicolás Maduro y la posesión de Delcy Rodríuguez como presidenta interina de Venezuela.

María Corina Machado ya habló con Donald Trump en la Casa Blanca: ¿Qué se dijeron?
RELACIONADO

María Corina Machado ya habló con Donald Trump en la Casa Blanca: ¿Qué se dijeron?

María Corina Machado habló de su reunión con Donald Trump

Al salir de la Casa Blanca y antes de dirigirse al Capitolio para un encuentro con congresistas, la líder opositora aseguró:

Sepan que contamos con el presidente Trump para la libertad de Venezuela.

El presidente Trump quería conocer a Machado y buscaba mantener una conversación productiva con ella, indicó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Los años de cárcel que podría pagar Nicolás Maduro en Estados Unidos
RELACIONADO

Los años de cárcel que podría pagar Nicolás Maduro en Estados Unidos

¿María Corina Machado le entregó el Nobel de Paz a Trump?

Machado le dedicó el Nobel a Trump, y luego lanzó la idea de entregarle el premio, algo que la Academia noruega aclaró que no era posible.

Sin embargo, se desconoce qué concretaron con el Nobel de Paz que le fue entregado a Machado.

El Nobel Peace Center indicó que los laureados podían disponer como quisieran de la medalla dorada asociada a la distinción:

Una medalla puede cambiar de manos, pero no el título de laureado del Premio Nobel de la Paz.

VIDEO | Así es la celda en la que está preso Nicolás Maduro en Estados Unidos
RELACIONADO

VIDEO | Así es la celda en la que está preso Nicolás Maduro en Estados Unidos

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

María Corina Machado

María Corina Machado ya habló con Donald Trump en la Casa Blanca: ¿Qué se dijeron?

Estados Unidos

Estados Unidos realizó la primera venta millonaria de petróleo venezolano tras la captura de Maduro

Artistas

Luto en la música: reconocido cantante fue encontrado sin vida en su casa

Otras Noticias

Ecuador

Buque ARC Simón Bolívar llegó a la Antártida tras 41 días de navegación y logró cruce favorable del Drake

El buque científico superó el desafiante paso de Drake en condiciones inusualmente favorables y alcanzó las islas Shetland del Sur para iniciar la misión antártica.

Yeison Jiménez

Polémicas declaraciones de Giovanny Ayala: ¡Contó razón por la que no fue al homenaje de Yeison Jiménez!

Giovanny Ayala explicó por qué no asistió al homenaje de Yeison Jiménez en el Movistar Arena y sus declaraciones, en las que calificó el evento como un “circo”, desataron polémica.

Dólar

Dólar hoy en Colombia cambió la tendencia en el cierre del 15 de enero y sigue en mínimos de varios años

Salud mental

¿Deudas a cambio de likes?: uno de cada cinco jóvenes se ha endeudado para aparentar en redes

Mercado de Fichajes

El 'killer' sudamericano que está buscando América de Cali: Tulio Gómez confirmó diálogos