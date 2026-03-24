Barco con toneladas de ayuda llega a Cuba en medio de apagones masivos

Como parte de un esfuerzo global para mitigar la parálisis energética en la isla, la flotilla internacional "Nuestra América" logró atracar este martes, 24 de marzo, en La Habana con el primer barco de suministros, en un contexto donde Cuba enfrenta un bloqueo de combustible impuesto por Estados Unidos que ha dejado al país sin recibir petróleo desde el pasado 9 de enero.

El arribo de la embarcación camaronera "Maguro", que sufrió un retraso de tres días por las condiciones climáticas desde México, fue recibido por activistas que, sobre el techo del navío simbólicamente rebautizado como "Granma 2.0", desplegaron pancartas con el mensaje "Let Cuba live" (Dejen vivir a Cuba).

Cuba dejo de recibir crudo tras la caída de Maduro:

Esta misión de asistencia busca aliviar directamente al pueblo cubano y denunciar "el costo humano del asedio de Trump contra Cuba", según explicó a la agencia francesa AFP el organizador del convoy y coordinador de Progressive International, David Adler.

El activista estadounidense destacó que este logro "demostró que la solidaridad internacional puede triunfar sobre el aislamiento forzado", en medio de una crisis que se agudizó tras la estrepitosa interrupción del suministro de crudo desde Venezuela —su principal proveedor por 25 años— a raíz de la caída de Nicolás Maduro tras una intervención militar de Estados Unidos en enero.

Se espera la llegada de otros dos barcos con ayuda:

La carga que llega por vía marítima e incluye alimentos, paneles solares y medicinas, se suma a los cargamentos que aterrizaron la semana pasada desde diversos continentes para completar un total de 50 toneladas de ayuda humanitaria.

Las ayudas resultan clave para un sistema eléctrico que ha colapsado en siete apagones nacionales desde finales de 2024, debido a la escasez de petróleo y al deterioro de las centrales termoeléctricas.

Esta carencia de energía no solo ha afectado el alumbrado, sino que ha reducido drásticamente el transporte público y los vuelos comerciales, golpeando el corazón del sector turístico. Se espera la llegada de otros dos barcos para completar la flotilla.