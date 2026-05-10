Brasil se prepara para una segunda vuelta electoral marcada por una estrecha diferencia entre Lula y Flávio Bolsonaro

La primera vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil dejó un resultado cerrado entre Flávio Bolsonaro y el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, escenario que anticipa una segunda vuelta de alta tensión política y con posibles repercusiones para la región.

De acuerdo con los resultados expuestos durante la entrevista, Bolsonaro obtuvo cerca del 47 % de los votos, mientras que Lula alcanzó aproximadamente el 45 %. La estrecha diferencia convierte los próximos días en un periodo clave para las campañas, que deberán buscar el respaldo de los sectores que no quedaron representados en la primera vuelta.

El exembajador de Colombia en Brasil, Guillermo Rivera, explicó que el resultado estuvo dentro de lo previsto por las encuestas y destacó que algunas firmas acertaron al anticipar una ventaja para Bolsonaro.

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“El resultado fue muy estrecho”, señaló Rivera, quien agregó que la segunda vuelta también podría definirse por un margen reducido. Según el exdiplomático, Bolsonaro llega a esta nueva etapa con una ventaja política adicional, debido a los resultados obtenidos por sus sectores en las elecciones del Congreso y de los gobernadores de los diferentes estados.

Una elección con impacto directo en Colombia

La definición de la Presidencia de Brasil tendrá especial relevancia para Colombia debido a la extensa frontera que comparten ambos países y al crecimiento que ha tenido el intercambio comercial bilateral durante los últimos años.

Rivera sostuvo que, independientemente del resultado, el comercio entre Colombia y Brasil podría mantenerse en una senda de crecimiento. Sin embargo, identificó diferencias importantes en materia de política exterior.

En un eventual nuevo gobierno de Lula, Brasil mantendría una política exterior de carácter multilateral e independiente, en línea con la tradición de los gobiernos del Partido de los Trabajadores (PT). Además, conservaría sus estrechos vínculos comerciales con China, actualmente uno de sus principales socios económicos.

Por el contrario, una eventual victoria de Bolsonaro podría acercar a Brasil a la estrategia internacional promovida desde Washington. Según Rivera, el país podría incorporarse al denominado “escudo de las Américas”, una línea impulsada por la Casa Blanca.

Estas diferencias podrían tener consecuencias para Colombia, especialmente en asuntos relacionados con la seguridad regional, las relaciones comerciales y la política exterior de los países suramericanos.

La Amazonía, otro de los temas en juego

Uno de los principales puntos de preocupación señalados por el exembajador es el futuro de la Amazonía. Rivera advirtió que un cambio en la política ambiental brasileña podría tener efectos que trasciendan las fronteras de ese país.

Según explicó, si Lula permanece en el poder, Brasil mantendría el liderazgo que ha ejercido en la región en materia de protección de la selva amazónica. En cambio, una eventual administración de Bolsonaro podría representar una mayor flexibilidad frente a las actividades extractivas y al control de la deforestación.

“La selva amazónica está cerca del punto de no retorno”, afirmó Rivera al referirse a las advertencias de la comunidad científica sobre el deterioro del ecosistema.

El exembajador destacó que las consecuencias no se limitarían a la biodiversidad de la Amazonía. También podrían afectar territorios colombianos debido a la conexión ecosistémica entre la selva y otras regiones del país.

En ese sentido, explicó que fenómenos como los llamados “ríos voladores” tienen incidencia sobre las condiciones de lluvia en zonas andinas. Incluso puso como ejemplo el abastecimiento hídrico de Bogotá, al señalar que las precipitaciones en el páramo de Chingaza pueden estar relacionadas con la cantidad de árboles que se conserven en la Amazonía.

Así, la segunda vuelta presidencial en Brasil no solo definirá quién estará al frente de la mayor economía de Suramérica, sino que también podría marcar el rumbo de las relaciones regionales, la política exterior y la protección de uno de los ecosistemas más importantes del planeta.