¡Se acabó la espera! Regresa a Brasil el Carnaval de Río de Janeiro

El próximo fin de semana las calles de Brasil vuelven a pintarse de carnaval, con sus exuberantes desfiles, en una edición marcada por la emoción del reencuentro tras la cancelación histórica del 2021 por la pandemia, que golpeó fuertemente al país.

Junto a las carrozas gigantes, miles de bailarines con plumas y lentejuelas danzarán al ritmo pegadizo de las baterías de percusión en el icónico Sambódromo, desbordando alegría por volver a la normalidad, después de que el covid obligara a anular el mayor carnaval del mundo en 2021 y retrasarlo dos meses en 2022.

"Será un año muy especial, llego con la sensación de '¡estoy viva, lo logré!'", aseguró Bianca Monteiro, la ‘reina de la batería’, una figura destacada del desfile, de la tradicional escuela de samba Portela.

El alcalde de Rio, Eduardo Paes, compartió en sus redes sociales en emotivo mensaje para confirmar el regreso del evento: “Tengo el orgullo de anunciar que el mayor espectáculo del mundo está de vuelta. en la más bonita de todas las ciudades, hechas por los más felices y trabajadores del mundo”.

Como prefeito do Rio, tenho

muito orgulho de anunciar que o

maior espetáculo da Terra está

de volta. Na mais bela de todas

as cidades, feito pelo povo mais

feliz e trabalhador do mundo!

Viva o Rio de Janeiro, viva os

cariocas, viva a cultura brasileira,

viva o carnaval! pic.twitter.com/weYef9Infx