Corte Suprema de EE. UU. evaluará ley que prohíbe portar armas a consumidores de drogas

La Corte Suprema de Estados Unidos anunció este lunes que analizará la constitucionalidad de una ley federal que prohíbe la posesión de armas a los consumidores habituales de drogas ilegales, un asunto que vuelve a poner en debate los límites de la Segunda Enmienda, que garantiza el derecho a portar armas.

RELACIONADO Trump señaló al presidente Petro de ser líder del narcotráfico y suspendió subsidios a Colombia

EE. UU. evaluará ley que prohíbe portar armas a consumidores de drogas

El caso cobra especial relevancia en un país donde la posesión de armas es uno de los temas más sensibles y divisivos.

Aunque la administración del presidente Donald Trump se ha caracterizado por defender firmemente este derecho, fue precisamente su gobierno el que solicitó a los nueve jueces del alto tribunal, de mayoría conservadora, que ratifiquen la validez de la norma, la cual fue previamente invalidada por un tribunal de apelaciones.

La ley en cuestión fue aplicada en el proceso judicial contra Hunter Biden, hijo del expresidente demócrata Joe Biden, quien en junio de 2024 fue declarado culpable de posesión ilegal de un arma de fuego.

El hijo del exjefe de Estado fue hallado culpable de haber mentido en los formularios requeridos para adquirir un arma en 2018, donde negó su adicción a las drogas. Más tarde, su padre, el entonces presiente, lo indultó en diciembre del mismo año, una decisión que generó amplio debate político y mediático.

En su recurso ante la Corte, el asesor jurídico del Gobierno, John Sauer, reconoció la importancia del derecho constitucional a portar armas, pero defendió que existen circunstancias excepcionales que justifican su restricción.

“Las restricciones injustificables al derecho a poseer y portar armas representan una grave amenaza para las libertades más preciadas por los estadounidenses”, escribió Sauer, al tiempo que sostuvo que los consumidores habituales de drogas ilegales “representan un peligro especial para la sociedad”, especialmente porque pueden suponer “un grave riesgo de enfrentamiento armado y hostil con la policía cuando están bajo los efectos de las drogas”.

El caso se suma a otro expediente que la Corte Suprema tiene en agenda relacionado con la regulación del porte de armas ocultas en “lugares sensibles”, como playas, parques públicos o bares.

Aunque todavía no se ha fijado una fecha para los debates de estos dos procesos, se espera que el alto tribunal emita sus decisiones antes de que concluya su sesión anual.

Este debate judicial se da en un contexto en el que la Corte Suprema ha reforzado en los últimos años la interpretación amplia de la Segunda Enmienda. En junio de 2022, el tribunal reconoció el derecho de los ciudadanos a portar armas fuera del hogar y estableció que solo permitiría restricciones “razonables”, especialmente en espacios considerados sensibles.