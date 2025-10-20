CANAL RCN
Internacional

Corte Suprema de EE. UU. evaluará ley que prohíbe portar armas a consumidores de drogas

Aunque todavía no se ha fijado una fecha para los debates de estos dos procesos, se espera que el alto tribunal emita sus decisiones antes de que concluya su sesión anual.

Foto: Freepik

Noticias RCN

octubre 20 de 2025
05:07 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Corte Suprema de Estados Unidos anunció este lunes que analizará la constitucionalidad de una ley federal que prohíbe la posesión de armas a los consumidores habituales de drogas ilegales, un asunto que vuelve a poner en debate los límites de la Segunda Enmienda, que garantiza el derecho a portar armas.

Trump señaló al presidente Petro de ser líder del narcotráfico y suspendió subsidios a Colombia
RELACIONADO

Trump señaló al presidente Petro de ser líder del narcotráfico y suspendió subsidios a Colombia

EE. UU. evaluará ley que prohíbe portar armas a consumidores de drogas

El caso cobra especial relevancia en un país donde la posesión de armas es uno de los temas más sensibles y divisivos.

Aunque la administración del presidente Donald Trump se ha caracterizado por defender firmemente este derecho, fue precisamente su gobierno el que solicitó a los nueve jueces del alto tribunal, de mayoría conservadora, que ratifiquen la validez de la norma, la cual fue previamente invalidada por un tribunal de apelaciones.

La ley en cuestión fue aplicada en el proceso judicial contra Hunter Biden, hijo del expresidente demócrata Joe Biden, quien en junio de 2024 fue declarado culpable de posesión ilegal de un arma de fuego.

El hijo del exjefe de Estado fue hallado culpable de haber mentido en los formularios requeridos para adquirir un arma en 2018, donde negó su adicción a las drogas. Más tarde, su padre, el entonces presiente, lo indultó en diciembre del mismo año, una decisión que generó amplio debate político y mediático.

En su recurso ante la Corte, el asesor jurídico del Gobierno, John Sauer, reconoció la importancia del derecho constitucional a portar armas, pero defendió que existen circunstancias excepcionales que justifican su restricción.

“Las restricciones injustificables al derecho a poseer y portar armas representan una grave amenaza para las libertades más preciadas por los estadounidenses”, escribió Sauer, al tiempo que sostuvo que los consumidores habituales de drogas ilegales “representan un peligro especial para la sociedad”, especialmente porque pueden suponer “un grave riesgo de enfrentamiento armado y hostil con la policía cuando están bajo los efectos de las drogas”.

El caso se suma a otro expediente que la Corte Suprema tiene en agenda relacionado con la regulación del porte de armas ocultas en “lugares sensibles”, como playas, parques públicos o bares.

Estados Unidos repatriará a sobrevivientes de ataque contra ‘narcos’ en el Caribe: uno es colombiano
RELACIONADO

Estados Unidos repatriará a sobrevivientes de ataque contra ‘narcos’ en el Caribe: uno es colombiano

Aunque todavía no se ha fijado una fecha para los debates de estos dos procesos, se espera que el alto tribunal emita sus decisiones antes de que concluya su sesión anual.

Este debate judicial se da en un contexto en el que la Corte Suprema ha reforzado en los últimos años la interpretación amplia de la Segunda Enmienda. En junio de 2022, el tribunal reconoció el derecho de los ciudadanos a portar armas fuera del hogar y estableció que solo permitiría restricciones “razonables”, especialmente en espacios considerados sensibles.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Donald Trump

Trump dice que está preparando ataques contra el narcotráfico en tierra

Nicolás Maduro

¿Amenaza a EE. UU.? Maduro asegura que Venezuela tiene listos cinco mil misiles antiaéreos

Estados Unidos

El mayor empleador privado de EE. UU. frena contratación de extranjeros por nueva medida de Trump

Otras Noticias

Brasil

Colombiano aprendió a utilizar las redes sociales para encontrar a su hijo perdido en Brasil

La última vez que supieron algo de Samuel se encontraba en la ciudad de Foz de Iguazú, en las fronteras con Argentina y Paraguay.

Masterchef Celebrity Colombia

¡Lágrimas y conmoción en MasterChef Celebrity Colombia 2025! Este fue el nuevo participante eliminado

Tras un nuevo reto que generó todo tipo de emociones, los chefs tomaron una decisión y quedó conformado el top 9 de MasterChef Celebrity Colombia 2025.

Invima

Invima alerta por reconocido desinfectante falsificado que podría poner en riesgo la salud

Copa BetPlay

¿Cuándo se jugarán los clásicos entre Atlético Nacional y América de Cali en semifinales de Copa BetPlay?

Resultados lotería

Resultado del Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 22 de octubre de 2025