Desde el Congreso de los Estados Unidos sugieren que el cierre de Gobierno podría terminar esta semana

Hace menos de 24 horas, el cierre actual se convirtió en el más prolongado en la historia de los Estados Unidos.

noviembre 05 de 2025
07:47 p. m.
El cierre de Gobierno que inició el 1 de octubre, oficialmente el más extenso en la historia de los Estados Unidos, podría terminar esta semana, de acuerdo con senadores que, en declaraciones entregadas a la prensa, indicaron que las conversaciones entre republicanos y demócratas sobre el paquete presupuestal para el año entrante se han intensificado.

Con todo y que, en el transcurso de este martes, 4 de noviembre, se llevó a cabo la votación número 14 y no llegaron a un acuerdo de financiación, en el capitolio crecen los rumores de, que antes del viernes, se habrá levantado el cierre que tiene a miles de trabajadores federales sin paga, desde hace 36 días.

¿Por qué cerró el Gobierno de los Estados Unidos?

El de finales del 2025 no es el primer ni el único cierre de Gobierno en los Estados Unidos. Desde que fue instaurado el proceso presupuestario actual, se han registrado cinco episodios de este tipo, de acuerdo con la Comisión para un Presupuesto Federal Responsable.

El cierre de Gobierno ocurre cuando los congresistas no se ponen de acuerdo sobre el presupuesto del año siguiente y el Gobierno tiene que dejar de gastar, al ser incierta la cantidad de dinero con la que va a contar, una vez se apruebe el paquete de financiación.

En la administración Clinton se registraron dos cierres, que sumaron 16 días, entre 1995 y 1996. Después, en la administración Obama se registró un cierre de 13 días en el 2013.

En la primera administración Trump, se registró un cierre de 35 días, entre 2018 y 2019 y, finalmente, en la segunda administración del magnate se registró el cierre más prolongado, que este miércoles, 5 de noviembre, completa 36 días.

Declaraciones de lado y lado aún siguen siendo acaloradas:

Tras romper su anterior récord, el presidente Trump comparó a los congresistas de la bancada demócrata con pilotos suicidas: "Acabo de regresar de Japón. Estando allá hablé sobre los pilotos kamikaze y creo que estos tipos (congresistas del partido demócrata) son kamikaze. Derribarán al país si tienen que hacerlo".

Mientras, el líder demócrata en la Cámara, Hakeem Jeffries, dijo en declaraciones recientes a la prensa que su partido “no apoyará un proyecto de ley de gastos republicano partidista que siga destrozando la atención médica del pueblo estadounidense”, refiriéndose a los 11 millones de estadounidenses que quedarían sin cobertura por los recortes del paquete presupuestario de Trump al programa Obama Care.

