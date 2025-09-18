CANAL RCN
Cuba denuncia que sus isleños viven a oscuras por embargo de los Estados Unidos

Más del 90% de los cubanos se enfrentan a cortes de luz que, en promedio, se extienden hasta por 15 horas.

septiembre 18 de 2025
12:20 p. m.
La crisis energética que atraviesa Cuba se ha agravado considerablemente, con apagones que en agosto llegaron a un promedio de 15 horas por día, afectando a 9,7 millones de isleños. En este contexto, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, denunció que el embargo económico impuesto por los Estados Unidos impide al país obtener los recursos necesarios para restaurar su deteriorada infraestructura eléctrica.

Durante una conferencia de prensa, Rodríguez detalló que solo entre marzo de 2024 y febrero de 2025, las pérdidas económicas provocadas por el embargo superaron los 7.556 millones de dólares, lo que representa un incremento cercano al 50% respecto al periodo anterior, cuando las afectaciones alcanzaron los 5.000 millones.

Según explicó, el costo de apenas cinco días de embargo equivale a 100 millones de dólares, con los que podría repararse una de las principales termoeléctricas del país. Y el mantenimiento del sistema electroenergético nacional requiere una inversión cercana 250 millones de dólares, que representa 12 días bajo el actual régimen de sanciones.

Cuba ha buscado alternativas de generación de energía, pero sigue quedándose corta:

Según el canciller, este impacto abarca “todas las áreas económicas y sociales”, aunque, especialmente, tiene efectos devastadores sobre el sistema energético nacional.

La red eléctrica cubana, sostenida por ocho anticuadas termoeléctricas y una red de grupos electrógenos repartidos por el país, se encuentra en estado crítico. A esto se suma una escasez crónica de combustible, que ha limitado gravemente la capacidad de generación. Aunque se han instalado 30 parques fotovoltaicos con apoyo de China, estas iniciativas no han sido suficientes para aliviar los prolongados apagones ni revertir el deterioro del sistema.

Canciller se fue en contra de Marco Rubio por “buscar” un cambio de régimen en la isla “a toda costa”:

El canciller responsabilizó directamente a figuras políticas estadounidenses, entre ellas el actual secretario de Estado, Marco Rubio —de origen cubano— al que acusó de imponer en Washington una “agenda personal y violenta” que busca forzar un cambio de régimen en la isla.

Las tensiones entre Cuba y Estados Unidos se han recrudecido desde el regreso de Donald Trump a la presidencia en enero, que restauró políticas más duras contra La Habana, incluyendo la reincorporación de la isla a la lista de “países patrocinadores del terrorismo” y el fortalecimiento del embargo que ya lleva más de seis décadas en vigor.

Con cinco apagones nacionales registrados desde octubre de 2024 y una infraestructura energética al borde del colapso, el gobierno cubano insiste en que las sanciones de Washington no solo afectan su economía, también agravan las condiciones de vida de millones de personas.

