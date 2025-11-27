Copropietario de Miss Universo se vio envuelto en otra polémica: lo señalan por tráfico de droga y armas

El certamen Miss Universo, envuelto desde hace meses en cuestionamientos internos y pérdidas de patrocinadores, atraviesa uno de sus episodios más polémicos.

A la controversia generada por la coronación de la mexicana Fátima Bosch, se suma ahora la revelación de que uno de los propietarios del concurso enfrenta un expediente penal por delitos graves en México.

Dueño de Miss Universo es acusado de tráfico de drogas y armas

Este escándalo se agravó luego de que la Fiscalía de México confirmara que Raúl Rocha Cantú, un empresario con influencia y dueño del 50% de las acciones del certamen desde 2024, está implicado en una investigación abierta por tráfico de drogas, de armas y comercialización de combustible robado.

Se trata de una causa judicial iniciada el año pasado y que, según el comunicado oficial, continúa avanzando con la recolección de elemento fundamentales para que el Ministerio Público amplíe las diligencias.

El boletín de la Fiscalía precisa que existen órdenes de captura vigentes contra 13 personas relacionadas con este caso, sin revelar identidades.

No obstante, reportes indican que este hombre sería uno de los individuos incluidos en ese listado.

Copropietaria de Miss Universo es buscada por fraude en Bangkok

Cabe mencionar que, otra copropietaria del concurso, la empresaria tailandesa Jakapong Jakrajutatip, también es buscada por las autoridades de Bangkok.

En su caso, se le señala por un presunto fraude cercano al millón de dólares, lo que deja a la dirección del certamen atravesando dos escándalos judiciales de alto perfil.

EL vínculo entre el papá de Fatima Bosch y el copropietario acusado

En paralelo, la figura de Rocha ha sido mencionada en diferentes publicaciones que lo vinculan con Bernardo Bosch, padre de Fátima Bosch, la mexicana que se coronó Miss Universo la semana pasada en Tailandia.

Los señalamientos apuntan a supuestas relaciones empresariales entre ambos. Sin embargo, Bosch salió públicamente a desmentir estas versiones mediante una declaración:

Los señalamientos sobre una supuesta relación de negocios son completamente falsos.

El padre de la reina, quien durante siete años ocupó un cargo directivo en Petróleos Mexicanos (Pemex), negó cualquier vínculo con el empresario investigado.