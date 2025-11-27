CANAL RCN
Internacional

Copropietario de Miss Universo se vio envuelto en otra polémica: lo señalan por tráfico de droga y armas

El empresario quedó bajo la lupa de la Fiscalía en plena tormenta por el triunfo de la mexicana Fátima Bosch.

Dueño de Miss Universe en polémica
Foto: AFP

Noticias RCN

noviembre 27 de 2025
08:01 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El certamen Miss Universo, envuelto desde hace meses en cuestionamientos internos y pérdidas de patrocinadores, atraviesa uno de sus episodios más polémicos.

Madre asesinó y ocultó 4 años a sus hijos en maletas en una bodega: una subasta reveló el aterrador crimen
RELACIONADO

Madre asesinó y ocultó 4 años a sus hijos en maletas en una bodega: una subasta reveló el aterrador crimen

A la controversia generada por la coronación de la mexicana Fátima Bosch, se suma ahora la revelación de que uno de los propietarios del concurso enfrenta un expediente penal por delitos graves en México.

Dueño de Miss Universo es acusado de tráfico de drogas y armas

Este escándalo se agravó luego de que la Fiscalía de México confirmara que Raúl Rocha Cantú, un empresario con influencia y dueño del 50% de las acciones del certamen desde 2024, está implicado en una investigación abierta por tráfico de drogas, de armas y comercialización de combustible robado.

Se trata de una causa judicial iniciada el año pasado y que, según el comunicado oficial, continúa avanzando con la recolección de elemento fundamentales para que el Ministerio Público amplíe las diligencias.

El boletín de la Fiscalía precisa que existen órdenes de captura vigentes contra 13 personas relacionadas con este caso, sin revelar identidades.

No obstante, reportes indican que este hombre sería uno de los individuos incluidos en ese listado.

Copropietaria de Miss Universo es buscada por fraude en Bangkok

Cabe mencionar que, otra copropietaria del concurso, la empresaria tailandesa Jakapong Jakrajutatip, también es buscada por las autoridades de Bangkok.

Madre adolescente permitía que su bebé de un año fuera sometida a abusos por su pareja: los vecinos lo grabaron
RELACIONADO

Madre adolescente permitía que su bebé de un año fuera sometida a abusos por su pareja: los vecinos lo grabaron

En su caso, se le señala por un presunto fraude cercano al millón de dólares, lo que deja a la dirección del certamen atravesando dos escándalos judiciales de alto perfil.

EL vínculo entre el papá de Fatima Bosch y el copropietario acusado

En paralelo, la figura de Rocha ha sido mencionada en diferentes publicaciones que lo vinculan con Bernardo Bosch, padre de Fátima Bosch, la mexicana que se coronó Miss Universo la semana pasada en Tailandia.

Los señalamientos apuntan a supuestas relaciones empresariales entre ambos. Sin embargo, Bosch salió públicamente a desmentir estas versiones mediante una declaración:

Los señalamientos sobre una supuesta relación de negocios son completamente falsos.

Turista canadiense fue robada y abusada sexualmente por un habitante de calle en un cerro de Medellín
RELACIONADO

Turista canadiense fue robada y abusada sexualmente por un habitante de calle en un cerro de Medellín

El padre de la reina, quien durante siete años ocupó un cargo directivo en Petróleos Mexicanos (Pemex), negó cualquier vínculo con el empresario investigado.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Venezuela

Venezuela revoca permisos a seis aerolíneas tras suspensión de rutas por alerta de EE.UU.

Washington

Revelan detalles del ataque armado cerca de la Casa Blanca y del presunto tirador

Estados Unidos

Estados Unidos autorizó el despliegue de 500 militares tras atentado armado en Washington

Otras Noticias

Tokio

¿Quién es Catalina Duque? Conozca a la ganadora de Miss International 2025

Catalina Duque, quien representó a Colombia en el certamen internacional, terminó quedándose con la corona en Tokio.

Pensiones

Estos son los pensionados a los que NO se les aumenta en su mesada automáticamente: tome nota

El beneficio de incremento que tienen algunos jubilados no aplica para todos. Conozca quiénes no entran en los beneficiados.

Teófilo Gutiérrez

Se dijeron de todo: fuerte cruce entre Teófilo y Morelos tras empate en Ditaires

Inseguridad en Bogotá

Video | Balacera en ciclorruta de Bogotá terminó en la captura de un joven armado que intentaba huir

Animales

Hábitos que podrían prolongar la vida de las mascotas, según científicos