CANAL RCN
Internacional

Ecuador declaró terrorista al Cartel de los Soles de Nicolás Maduro: ¿Ayudará a las operaciones de EE. UU.?

Daniel Noboa reconoció a esta estructura delictiva, cuyo nombre tendría que ver con la simbología militar venezolana, como grupo terrorista.

Ecuador declaró terrorista al Cartel de los Soles de Nicolás Maduro: ¿Ayudará a las operaciones de EE. UU.?
Foto: AFP

AFP

agosto 15 de 2025
08:16 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, declaró este como grupo terrorista al llamado Cartel de los Soles, que según Estados Unidos estaría liderado por Nicolás Maduro.

El gobierno de Donald Trump libra una guerra contra los cárteles del narcotráfico. En febrero Estados Unidos designó como organizaciones terroristas globales a ocho grupos del crimen organizado de América Latina y en julio añadió a esa lista al Cartel de los Soles.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos sostiene que el Cartel de los Soles proporciona apoyo material al grupo criminal venezolano Tren de Aragua y al mexicano Cartel de Sinaloa.

Estos son los lujosos bienes de Nicolás Maduro que fueron incautados por Estados Unidos
RELACIONADO

Estos son los lujosos bienes de Nicolás Maduro que fueron incautados por Estados Unidos

¿Ecuador se aliaría con EE. UU. contra el Cartel de los Soles de Maduro?

Noboa dispuso identificar como grupo terrorista de crimen organizado al Cartel de los Soles por constituir una amenaza para la población nacional, el orden constituido, la soberanía e integridad del Estado, informó la Presidencia.

El gobernante también ordenó al Centro Nacional de Inteligencia "analizar la incidencia de este grupo terrorista en los grupos armados organizados identificados a la fecha en Ecuador, y coordinar las relaciones con organismos de inteligencia de otros Estados a fin de reforzar el combate contra los miembros" del Cartel de los Soles.

Noboa declaró el año pasado un conflicto armado interno en el país para combatir a una veintena de bandas criminales dedicadas al narcotráfico, la extorsión, la minería ilegal y el secuestro. La medida le permite desplegar a las fuerzas armadas en las calles para realizar controles junto a la policía.

Político mexicano tendría la prueba de los nexos de Nicolás Maduro con el Cartel de Sinaloa
RELACIONADO

Político mexicano tendría la prueba de los nexos de Nicolás Maduro con el Cartel de Sinaloa

Las alianzas de Ecuador y Estados Unidos contra el narcotráfico

Estados Unidos es uno de los principales aliados de Noboa en su guerra contra el narco. A finales de julio ambos gobiernos firmaron un acuerdo para impulsar la cooperación en cuanto a seguridad, investigaciones criminales y la rápida entrega de información.

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, insistió en que el gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro es una organización criminal, días después de que Washington subiera a 50 millones de dólares la recompensa por información que permita detener al líder chavista.

El ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, rechazó los señalamientos de Rubio y aseguró que "el único cártel de droga que opera a la luz de todo el mundo es la DEA de Estados Unidos”.

Mhoni Vidente predice la captura de Nicolás Maduro: ¿Quién lo entregará a EE.UU?
RELACIONADO

Mhoni Vidente predice la captura de Nicolás Maduro: ¿Quién lo entregará a EE.UU?

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Vladimir Putin

¡Llegó el día! Trump y Putin se citan en Alaska para una cumbre clave sobre Ucrania

Jair Bolsonaro

Piden fijar fecha para la sentencia de Jair Bolsonaro en Brasil: ¿Cuándo podría ser?

Estados Unidos

Estos son los lujosos bienes de Nicolás Maduro que fueron incautados por Estados Unidos

Otras Noticias

Masterchef Celebrity Colombia

¿Discutido veredicto?: los jueces de MasterChef no se pusieron de acuerdo para deliberar

Los magistrales chefs se llevaron la atención de las celebridades al manifestar sus diferencias en el resultado del más reciente reto.

Reforma pensional

Procuraduría avala que Congreso corrigió vicios en trámite de la Reforma Pensional

Noticias RCN conoció en primicia que la Procuraduría conceptuó ante la Corte Constitucional que el Congreso sí subsanó las irregularidades detectadas durante la aprobación de la Reforma Pensional.

Independiente Santa Fe

Hugo Rodallega ilusiona al hincha de Santa Fe: ¡Hay nueva fecha para su regreso!

Dian

DIAN explica qué es la declaración de renta sugerida y quiénes deben presentarla en 2025

Cuidado personal

Pequeños rituales diarios que pueden transformar su bienestar físico y mental