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Cuba da inicio a las excarcelaciones tras anunciar más de 2.000 indultos

En la mañana de este 3 de abril, más de 20 detenidos salieron de una cárcel en el este de La Habana.

Noticias RCN

AFP

abril 03 de 2026
12:40 p. m.
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Cuba inició la liberación de presos tras anunciar el indulto a 2.010 personas durante la Semana Santa; la segunda medida de este tipo en medio de las presiones de Estados Unidos.

Este 3 de abril en la mañana, más de 20 detenidos salieron de la cárcel de La Lima, en el este de La Habana.

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La medida fue anunciada por el régimen cubano luego de que Estados Unidos permitiera el ingreso de un petrolero ruso, para aliviar el estricto bloqueo establecido en enero.

El pasado 12 de marzo, Cuba anunció la liberación anticipada de 51 prisioneros como muestra de “buena voluntad” hacia el Vaticano, mediador entre La Habana y Washington.

¿Quiénes son los excarcelados?

Estados Unidos dijo estar al tanto del proceso de excarcelaciones iniciado este viernes y reclamó a La Habana "la liberación inmediata de los cientos de otros valientes patriotas cubanos que permanecen injustamente detenidos", según un portavoz del Departamento de Estado.

El gobierno cubano no dio los nombres de las personas indultadas ni especificó los delitos que abarca el indulto, pero señaló que las liberaciones tienen en cuenta el tipo de crimen, la conducta en prisión, motivos de salud y el tiempo transcurrido en la cárcel.

Entre los indultados hay "jóvenes, mujeres, adultos mayores de 60 años", así como "extranjeros y ciudadanos cubanos residentes en el exterior", según el texto del indulto.

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No obstante, el indulto descarta a aquellas personas que cometieron delitos de agresión sexual, pederastia con violencia, asesinato, homicidio, drogas, hurto y (...) robo con violencia o fuerza con la utilización de armas o menores víctimas, corrupción de menores, delitos contra la autoridad, reincidentes y multirreincidentes.

Sigue la pregunta sobre los presos políticos

Algunas organizaciones como la ONG 11J, han señalado su preocupación por la exclusión en el indulto a personas sancionadas por delitos contra la autoridad, pues allí se incluyen figuras como atentados, resistencia y desacato, bajo las cuales se ha criminalizado conductas que no representan una amenaza real.

Según 11J, Cuba tiene 775 personas detenidas por razones políticas.

Entretanto, sigue la incertidumbre por lo que Trump decida hacer con Cuba, que se ubica a solo 15 Km de Estados Unidos y ha sido calificada como una “amenaza excepcional” para la seguridad nacional, por su estrecha relación con Venezuela, China, Rusia e Irán.

Por su parte, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel ha dicho que viene adelantando conversaciones con el gobierno Trump.

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