Joven escalador cayó al vacío subiendo el famoso Capitán: estaba transmitiendo todo en vivo

Su caída fue vista en directo en redes sociales y en la misma montaña por otros escaladores.

Escalador murió en vivo
Foto: AFP

octubre 04 de 2025
09:44 a. m.
El Capitán, la emblemática montaña de granito del Parque Nacional Yosemite, en California, volvió a ser escenario de un hecho trágico.

Considerada una de las paredes verticales más imponentes del mundo, con casi 914 metros de altura, esta formación es símbolo de resistencia, riesgo y superación.

Sin embargo, también ha sido escenario de múltiples accidentes que, aunque poco frecuentes, dejan en evidencia la fragilidad de los deportistas frente a este entorno tan extremo.

Esta vez, la víctima fue un joven de apenas 23 años que comenzaba a ser reconocido entre los mejores escaladores.

Joven escalador transmitió en vivo su intentó de subir El Capitán

El pasado miércoles, Balin Miller, originario de Alaska, acababa de alcanzar la cima tras superar una de las rutas más exigentes de El Capitán.

Lo había hecho con la atención puesta sobre él, pues muchos seguían su ascenso en directo a través de transmisiones en TikTok, mientras en la propia montaña decenas de escaladores compartían la experiencia de la temporada.

Su distintivo, una carpa color naranja, lo había convertido en una figura fácil de identificar en la pared, lo que aumentaba el interés de quienes lo observaban.

Pero tras la hazaña llegó la tragedia.

Escalador murió tras caer al vacío subiendo El Capitán

Todo se desató luego de que Miller descendiera en rapel para intentar recuperar unas bolsas de izado que habían quedado atascadas.

El fotógrafo Tom Evans, testigo de la jornada y encargado de documentar la temporada de ascensos, relató en redes sociales que el joven no midió con precisión la longitud de la cuerda.

Su cuerda no alcanzaba la ubicación de las bolsas por varios metros, pero parecía que él no se dio cuenta. En el descenso, se deslizó más allá del extremo de la cuerda.

Ese error le costó la vida: cayó al vacío desde una altura de cientos de metros.

La caída ocurrió en cuestión de segundos, pero fue observada por una multitud. Escaladores en distintas partes de la pared presenciaron el momento.

Y, al mismo tiempo, quienes lo seguían en la transmisión en vivo.

Cabe mencionar que, Miller ya había realizado ascensos en solitario en diferentes cumbres de América del Norte y la Patagonia, y por esto, estaba ganando reconocimiento entre los más destacados del deporte.

Era un joven altamente apreciado entre los mejores escaladores aquí.

