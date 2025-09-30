CANAL RCN
Internacional

Revelaron la identidad del hombre que desató el tiroteo en iglesia de Michigan: ¿Quién era?

¿Quién era Thomas Jacob Sanford, el hombre que desató el horror en una iglesia de Michigan?

Tiroteo iglesia Michigan Estados Unidos
Foto: captura pantalla redes sociales.

Noticias RCN

septiembre 30 de 2025
03:54 p. m.
La comunidad de Grand Blanc, Michigan, intenta asimilar la identidad del hombre responsable del brutal asalto armado ocurrido la mañana del domingo 28 de septiembre en una congregación religiosa.

Las autoridades revelaron que Thomas Jacob Sanford, responsable del tiroteo en iglesia de Michigan fue el sospechoso de 40 años que interrumpió la tranquilidad de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, dejando un saldo de dos muertos y al menos ocho heridos.

¿Qué pasó con el hombre responsable del tiroteo en iglesia en Michigan?

Sanford, residente de Burton, murió en el lugar de los hechos tras un intercambio de disparos con la Policía, luego de que presuntamente incendiara la propiedad.

Thomas Jacob Sanford,
Foto: Thomas Jacob Sanford Facebook

Los primeros reportes y la revisión de archivos públicos mostraron el complejo perfil de Thomas Jacob Sanford.

Lejos de ser un desconocido, Sanford fue un sargento condecorado del Cuerpo de Marines de EE.UU., prestando servicio activo entre 2004 y 2008. Sus registros militares confirmaron un despliegue durante la Operación Libertad Iraquí, a partir del verano de 2007.

Él era Thomas Jacob Sanford, responsable del tiroteo en iglesia en EE.UU.

El camino posterior a la vida militar estuvo marcado por profundas dificultades personales. Archivos de redes sociales y notas de prensa revelaron que el exmilitar estaba casado y enfrentaba, junto a su esposa, la lucha por la salud de su hijo, quien nació con un trastorno genético conocido como hiperinsulinismo congénito.

La condición del menor requirió múltiples cirugías y una larga hospitalización, generando una fuerte presión financiera para la familia. En medio de esta lucha, Sanford, quien había tomado una licencia de su trabajo llegó a declarar sobre la experiencia:

Estuve cuatro años en el Cuerpo de Marines y estuve en Iraq y esto sigue siendo lo más único a lo que enfrentarse

Las autoridades, mientras tanto, continúan la investigación sin haber determinado aún el motivo específico que impulsó a Thomas Jacob Sanford a cometer el ataque.

