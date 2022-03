Experto habla sobre invasión a Ucrania y asegura que "Putin no se esperaba todo esto

Recientemente se conoció que 39 países, entre ellos Colombia, solicitaron a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional abrir una investigación por crímenes de guerra y de lesa humanidad, en Ucrania.

En contexto: CPI investigará presuntos crímenes de guerra en Ucrania tras recibir respaldo de 39 países

Sobre el tema y por la preocupación nuclear, en entrevista con Noticias RCN, Javier Ignacio Niño, decano de la escuela de política y relaciones internacionales de la Universidad Sergio Arboleda, habló de lo que significa la decisión y las consecuencias que traería.

“Tanto la Unión Europea como la comunidad internacional habían dejado avanzar en estas acciones a Rusia. El tener una denuncia ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad, evidenciados en un contexto de redes sociales, donde se ven las consecuencias de la invasión y los ataques militares, obviamente generan problemas para Rusia y el Gobierno de Vladimir Putin”, señaló el decano.

La ONU recientemente expidió una resolución en la que condena la intervención de Rusia en Ucrania, frente a esto, Niño aseguró que esto “refleja la unión de la comunidad internacional. Sin embargo, preocupa, aunque no son muchos, los que apoyan a Rusia. Ese es el caso de Bielorrusia, Siria y Corea del Norte. Ese apoyo no lo logró completar Venezuela por no pagar las cuotas de sostenimiento en Naciones Unidas”.

Putin y sus acciones

El decano aseguró que “lo que tenía planeado Putin era una acción bélica muy parecida a las anteriores, pero que no iba a generar un gran eco en la comunidad internacional, que no iba a tener tanta visibilidad en las redes sociales, que no iba a ver una oposición tan importante, pero sobre todo que no iba a ver una resistencia tan heroica como la que ha tenido el presidente Zelenski. Putin no se esperaba acciones en ese sentido, tampoco el apoyo mayoritario de la población”.

Vea también: ONU aprobó investigación sobre violaciones de los derechos humanos en Ucrania