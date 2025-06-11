CANAL RCN
Internacional

Falleció famoso deportista tras una persecución policial: esto se sabe

Su equipo confirmó la noticia en la mañana de este jueves, mientras que las autoridades hablan de un posible caso de suicidio.

Falleció Marshawn Kneeland jugador de los Dallas Cowboys
FOTO: Freepik | NFL

AFP

noviembre 06 de 2025
09:08 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Marshawn Kneeland, jugador de fútbol americano de los Dallas Cowboys, falleció en un aparente suicidio tras una persecución nocturna con la policía en Frisco (Texas), según informaron este jueves autoridades locales.

Falleció la ‘Barbie humana’, famosa por sus múltiples cirugías estéticas
RELACIONADO

Falleció la ‘Barbie humana’, famosa por sus múltiples cirugías estéticas

En la mañana de este 6 de noviembre, los Cowboys informaron de la muerte de Kneeland sin detallar las causas. El defensor, de 24 años, se encontraba en su segunda temporada con la franquicia texana.

¿Qué se sabe sobre la muerte de Marshawn Kneeland?

La policía de Frisco, un suburbio de Dallas, reportó unas horas después que Kneeland fue hallado muerto en un "posible suicidio".

El jugador, según el reporte policial, no atendió en la noche del miércoles un pedido de detenerse en la carretera por parte de agentes de seguridad de Texas, dando inicio a una persecución a la que se sumaron unidades de la policía de Frisco.

Poco después, las autoridades encontraron el vehículo estrellado en la vía y lanzaron un operativo empleando drones y perros policía para buscar a Kneeland, que habría huido a pie del lugar.

En la madrugada del jueves, el jugador fue hallado muerto con un "disparo de bala presumiblemente autoinfligido", señaló el texto.

Durante la persecución, la policía recibió información de que Kneeland había expresado "intenciones suicidas", de acuerdo con el reporte.

¿Quién era Marshawn Kneeland?

Kneeland, elegido en la segunda ronda del Draft de 2024, participó en siete de los nueve partidos de esta temporada de los Cowboys.

Luto en la Fórmula 1: falleció expiloto de Ferrari y McLaren a sus 84 años
RELACIONADO

Luto en la Fórmula 1: falleció expiloto de Ferrari y McLaren a sus 84 años

Apenas el lunes anotó el primer touchdown de su carrera, tras el bloqueo de una patada de despeje, durante la derrota ante los Arizona Cardinals (27-17).

"Marshawn era un compañero de equipo querido y miembro de nuestra organización", recordaron los Cowboys en su mensaje.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Artistas

Murió reconocida estrella de la actuación a sus 55 años: tuvo participación en algunas de las series más recordadas

Estados Unidos

El Senado de EE. UU. bloquea resolución que habría limitado ataques de Trump contra Venezuela

Migrantes

¿Qué pasó realmente con la colombiana que fue vista siendo arrestada frente a una guardería en Chicago?

Otras Noticias

Palacio de Justicia

Estos son los actos con los que Colombia mantuvo viva la memoria de las víctimas del Palacio de Justicia

Con actos solemnes rindieron homenaje a los asesinados durante la toma y retoma del Palacio de Justicia.

Comercio

Revelan los diez modelos de carros que podrían desaparecer pronto en el mercado: estos son sus precios

Sus fabricantes han tomado la decisión de dejar a un costado a estos modelos.

Juan Fernando Quintero

'Juanfer' Quintero contó qué hay detrás de sus reacciones al ser sustituido en River Plate

Artistas

¿Lina Tejeiro y Felipe Saruma tienen una relación? La actriz habló sin filtros y esta es la verdad

Enfermedades

Estudio revela aumento de casos de infarto en jóvenes, ¿por qué?