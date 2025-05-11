Francés descubrió un tesoro en su jardín mientras construía una piscina: ¿qué fue lo que halló?

Un ciudadano francés protagonizó uno de los hallazgos más sorprendentes de los últimos años en Francia al descubrir, por casualidad, un tesoro valorado en unos 700.000 euros, equivalentes a cerca de 800.000 dólares.

Francés descubrió un tesoro en su jardín: ¿qué fue lo que halló?

Todo ocurrió cuando el hombre, residente en la comuna de Neuville-sur-Saône, en el este del país, realizaba excavaciones en su jardín para construir una piscina.

Durante los trabajos, el propietario notó algo inusual enterrado en la tierra.

Al remover con cuidado, encontró varias bolsas de plástico que, al abrirlas, contenían lingotes y monedas de oro perfectamente conservadas.

¿Qué hizo el hombre al encontrar el tesoro en su jardín?

El hallazgo ocurrió en el mes de mayo y, según la información oficial, el hombre actuó de manera inmediata y responsable al contactar a las autoridades locales para informar lo sucedido.

La alcaldía de Neuville-sur-Saône confirmó el hecho y notificó a la Dirección Regional de Asuntos Culturales (DRAC), entidad encargada de verificar el tipo y origen de los bienes encontrados bajo tierra en territorio francés.

Luego de la revisión, los especialistas determinaron que no se trataba de un tesoro arqueológico, es decir, que no tenía valor histórico o patrimonial que requiriera su entrega al Estado.

Este dictamen permitió que el ciudadano pudiera conservar legalmente el oro encontrado.

Asimismo, las autoridades locales detallaron que el tesoro estaba compuesto por cinco lingotes y una cantidad no especificada de monedas de oro, todas cuidadosamente envueltas y protegidas del paso del tiempo.