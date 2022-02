Reanudan bombardeos contra Ucrania: reportan fuertes explosiones en Kiev

La invasión de Rusia sobre Ucrania sigue reportando muertes y heridos en el segundo día de conflicto y lejos de llegar a un acuerdo diplomático, durante la madrugada del viernes (horario de Kiev, capital de Ucrania) se han reportado nuevamente explosiones que han generado pánico en los habitantes de la ciudad.

Dos fuertes explosiones resonaron este viernes de madrugada en el centro de Kiev, en el segundo día de la invasión rusa de Ucrania, constató una periodista de AFP y se evidenció en videos difundidos por medio de redes sociales.

Whatever was shot down over Kyiv was pretty big pic.twitter.com/aV6a3VwPgX